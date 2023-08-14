Корова в производстве не участвовала: «Общественный контроль» назвал марки суррогатного молока

Эксперты «Общественного контроля» провели проверку ультрапастеризованного молока и сливок в петербургских торговых точках. Оказалось, что по сравнению с аналогичной проверкой в марте ассортимент фальсификата на полках магазинов не только не стал меньше, но даже расширился.
Как правильно выбрать молоко
Эксперты «Общественного контроля» рекомендуют при покупке внимательно изучить упаковку молока. Лучше выбирать варианты с пластиковой крышкой: более дешевые варианты, которые без ножа не открыть, нередко выбирают производители фальсификатов. Кроме того, упаковка должна быть герметично закрыта, на ней не должно быть вмятин и грязи. Помните, что качественное ультрапастеризованное молоко не может быть слишком дешевым.
В список продуктов-фальсификатов попало молоко 3,2% ТМ «Молочный терем». В нем не нашли молочного жира. Кроме того, продукт не соответствовал требованиям ГОСТа. В нем была слишком маленькая массовая доля белка — всего 2,23% вместо положенных 2,8%. А массовая доля жира на поверку оказалась не 3,2%, как заявил производитель, а всего 2,5%.
Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка дает понять, насколько продукт натурален. Если этот показатель меньше 8,2%, это значит, что молоко чем-то разбавили, оно уже не такое полезное. У молока ТМ «Молочный терем» масса СОМО составила 7,8%.
Фальсификатом признали и молоко 3,2% ТМ «Тяжин». В нем тоже не нашли молочного жира. Реальная жирность продукта также оказалась куда ниже той, что указал производитель — всего 2%. Показатель СОМО также оказался очень низким — 6,6%.
Не все в порядке оказалось и с молоком 6% ТМ «Эконом». В нем молочный жир нашли, однако без сомнительных добавок не обошлось — на это указывает повышенный уровень пальмитиновой кислоты. Впрочем, главная проблема этого продукта в том, что его настоящая массовая доля жира составила всего 1,4%. А массовая доля СОМО составила 7,9%.
Молочный жир проверяющие не нашли также в молоке ТМ «Натуральный продукт» 3,2% и «Добрая Милёна» 2,5%. Кроме того, в молоке «Натуральный продукт» фактическая жирность оказалась меньше указанной на упаковке — 2,5%. Массовая доля белка составила 2,17% вместо 2,8%, массовая доля СОМО — 7,7%. А у молока «Добрая Милёна» массовая доля белка составила 2,0% вместо 2,8%, показатель СОМО — 7,9%.
Не прошло проверку и молоко ТМ «Му-у»: продукт не соответствовал обязательным требованиям по жирнокислотному составу. Массовая доля СОМО у него была тоже немного меньше, чем нужно: 8% вместо 8,2%.
В рамках исследования эксперты наткнулись на молоко с говяжьим жиром — 3,2% ТМ «Славянские кружева». Жирнокислотный состав продукта не соответствовал составу молочного жира ровно наполовину.
Наконец, в список суррогатного молока без молочного жира попали восстановленное молоко из сухого молока 3,2% ТМ «Самое любимое» и молоко той же жирности ТМ «Умный баланс».
У первого молока на проверку оказались критически низкие показатели массовой доли белка и СОМО: 0,91% и 2,8%. У второго продукта также зафиксировали дефицит белка и СОМО: показатели составили 1,25% и 3,8%.
Ознакомиться с подробными результатами проверки можно в таблице: