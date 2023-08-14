Корова в производстве не участвовала: «Общественный контроль» назвал марки суррогатного молока

Как правильно выбрать молоко

Эксперты «Общественного контроля» рекомендуют при покупке внимательно изучить упаковку молока. Лучше выбирать варианты с пластиковой крышкой: более дешевые варианты, которые без ножа не открыть, нередко выбирают производители фальсификатов. Кроме того, упаковка должна быть герметично закрыта, на ней не должно быть вмятин и грязи. Помните, что качественное ультрапастеризованное молоко не может быть слишком дешевым.