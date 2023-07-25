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Врач ФМБА объяснила, о чем на самом деле говорит повышенный ХГЧ в анализах у беременных

Анализ на гормон ХГЧ обычно назначают женщинам в положении. Что он может рассказать о здоровье будущей мамы и малыша? Рассказывает врач ФМБА. А ученые добавляют, почему стоит внимательно смотреть даже на минимальные превышения показателей ХГЧ.

25 июля 2023
беременность анализ ХГЧ
Источник:
iStockphoto

Беременным назначают ряд обязательных обследований — от ЭКГ и УЗИ до тестов на ВИЧ, сифилис и гепатиты, а еще анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Это гормон, вырабатывающийся оболочкой эмбриона (хорионом) после его прикрепления к стенке матки.

Секреция ХГЧ начинается на 6-8-й день после оплодотворения яйцеклетки, поэтому повышенный ХГЧ в крови у женщин — основной маркер беременности.

Врач-эндокринолог объяснила «Доктору Питеру», зачем еще смотрят уровень ХГЧ у беременных и о чем говорят повышенные показатели.

Людмила Устинова
Медицина, гинекология

Гинеколог-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России

ХГЧ при беременности

«Основная функция гормона в первые дни беременности — подача сигнала организму о том, что ему необходимо перестраиваться, — объясняет „Доктору Питеру“ гинеколог-эндокринолог ФКНЦ ФМБА России Людмила Устинова. — ХГЧ оказывает стимулирующее действие на яичники, запуская синтез эстрогенов, андрогенов и поддерживает выработку прогестерона желтым телом яичников, обеспечивая нормальное течение беременности и функциональную активность плаценты для питания эмбриона. Согласно некоторым исследованиям, ХГЧ частично подавляет иммунитет женщины для того, чтобы предотвратить отторжение плода».

Уровень хорионического гонадотропина в крови будет увеличиваться до тех пор, пока не сформируется плацента, уточняет доктор.

«Приблизительно с третьей недели показатель ХГЧ удваивается каждые 2-3 дня. К 11-12-й неделе рост значений постепенно замедляется, а начиная с 12-13-й недели и до 22-й недели концентрация ХГЧ в крови снижается», — говорит врач.

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О чем говорит повышенный ХГЧ

  • Многоплодная беременность. В данном случае уровень гормона будет пропорционален количеству плодов. Если ХГЧ больше нормы в два раза, то, скорее всего, женщина беременна двойней.

  • Гестационный сахарный диабет у женщины.

  • Ранний и поздний токсикоз.

  • Трофобластическая болезнь у женщины.

  • Пороки развития эмбриона, например синдром Дауна.

«Именно поэтому повышенные показатели ХГЧ требуют срочных дополнительных исследований», — предупреждает Людмила Устинова.

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Когда надо сдавать анализ

График сдачи анализа на ХГЧ определяется индивидуально для каждой женщины.

«Кровь на ХГЧ обязательно берут при задержке менструации, а также на 10-й, 12-й и 20-й неделе беременности, — продолжает гинеколог. — Помимо этого диагностика назначается при подозрении на аномалии развития у плода и при ухудшении состояния здоровья матери. Незначительные повышения ХГЧ не считаются поводом для беспокойства, если женщина находится под постоянным наблюдением акушера-гинеколога, который ведет ее беременность.

Другое мнение

Доктор биологических наук рассказала, что на самом деле не стоит недооценивать незначительное повышение уровня ХГЧ у беременных в анализах. По ее словам, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«Не заметайте под коврик»

«Для расчета уровней ХГЧ у врачей есть специальные таблицы, — продолжает тему биолог Анча Баранова. — Но если уровень гормона только чуть-чуть выше нормы, можно услышать такие слова: „Срок беременности установлен неточно“. Если показатели сильно выше — скорее всего, есть проблемы. Но если уровень ХГЧ не сильно превышает референсные значения, врачи не считают это заслуживающим внимания, „заметают под коврик“. А между тем даже немного повышенный ХГЧ — это признак проблем у плаценты, ведущих к гипоксии плода».

Причин тут может быть миллион, уточняет врач.

«Дети, рожденные на „слегка повышенном“ ХГЧ, чаще имеют митохондриальную дисфункцию различной степени выраженности, а значит, более предрасположены к хроническим заболеваниям», — предупреждает Анча Баранова.

Автор текста:Анна Майская
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