Врач ФМБА объяснила, о чем на самом деле говорит повышенный ХГЧ в анализах у беременных

Беременным назначают ряд обязательных обследований — от ЭКГ и УЗИ до тестов на ВИЧ, сифилис и гепатиты, а еще анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Это гормон, вырабатывающийся оболочкой эмбриона (хорионом) после его прикрепления к стенке матки.
Секреция ХГЧ начинается на 6-8-й день после оплодотворения яйцеклетки, поэтому повышенный ХГЧ в крови у женщин — основной маркер беременности.
Врач-эндокринолог объяснила «Доктору Питеру», зачем еще смотрят уровень ХГЧ у беременных и о чем говорят повышенные показатели.
Гинеколог-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России
ХГЧ при беременности
«Основная функция гормона в первые дни беременности — подача сигнала организму о том, что ему необходимо перестраиваться, — объясняет „Доктору Питеру“ гинеколог-эндокринолог ФКНЦ ФМБА России Людмила Устинова. — ХГЧ оказывает стимулирующее действие на яичники, запуская синтез эстрогенов, андрогенов и поддерживает выработку прогестерона желтым телом яичников, обеспечивая нормальное течение беременности и функциональную активность плаценты для питания эмбриона. Согласно некоторым исследованиям, ХГЧ частично подавляет иммунитет женщины для того, чтобы предотвратить отторжение плода».
Уровень хорионического гонадотропина в крови будет увеличиваться до тех пор, пока не сформируется плацента, уточняет доктор.
«Приблизительно с третьей недели показатель ХГЧ удваивается каждые 2-3 дня. К 11-12-й неделе рост значений постепенно замедляется, а начиная с 12-13-й недели и до 22-й недели концентрация ХГЧ в крови снижается», — говорит врач.
О чем говорит повышенный ХГЧ
Многоплодная беременность. В данном случае уровень гормона будет пропорционален количеству плодов. Если ХГЧ больше нормы в два раза, то, скорее всего, женщина беременна двойней.
Гестационный сахарный диабет у женщины.
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Пороки развития эмбриона, например синдром Дауна.
«Именно поэтому повышенные показатели ХГЧ требуют срочных дополнительных исследований», — предупреждает Людмила Устинова.
Когда надо сдавать анализ
График сдачи анализа на ХГЧ определяется индивидуально для каждой женщины.
«Кровь на ХГЧ обязательно берут при задержке менструации, а также на 10-й, 12-й и 20-й неделе беременности, — продолжает гинеколог. — Помимо этого диагностика назначается при подозрении на аномалии развития у плода и при ухудшении состояния здоровья матери. Незначительные повышения ХГЧ не считаются поводом для беспокойства, если женщина находится под постоянным наблюдением акушера-гинеколога, который ведет ее беременность.
Другое мнение
Доктор биологических наук рассказала, что на самом деле не стоит недооценивать незначительное повышение уровня ХГЧ у беременных в анализах. По ее словам, это может быть признаком проблем со здоровьем.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
«Не заметайте под коврик»
«Для расчета уровней ХГЧ у врачей есть специальные таблицы, —
Причин тут может быть миллион, уточняет врач.
«Дети, рожденные на „слегка повышенном“ ХГЧ, чаще имеют митохондриальную дисфункцию различной степени выраженности, а значит, более предрасположены к хроническим заболеваниям», — предупреждает Анча Баранова.