Врач ФМБА объяснила, о чем на самом деле говорит повышенный ХГЧ в анализах у беременных

« Для расчета уровней ХГЧ у врачей есть специальные таблицы , — продолжает тему биолог Анча Баранова. — Но если уровень гормона только чуть-чуть выше нормы, можно услышать такие слова: „Срок беременности установлен неточно“. Если показатели сильно выше — скорее всего, есть проблемы. Но если уровень ХГЧ не сильно превышает референсные значения, врачи не считают это заслуживающим внимания, „заметают под коврик“. А между тем даже немного повышенный ХГЧ — это признак проблем у плаценты, ведущих к гипоксии плода».