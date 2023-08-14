Привезли бабушку в больницу по скорой. При оформлении у нас потребовали предъявить ее СНИЛС, объяснив, что сейчас новые правила и для госпитализации он нужен в обязательном порядке. На самом ли деле изменились требования к документам? Какие вправе потребовать скорая? Надо ли предъявлять СНИЛС при оформлении, если в больницу доставили по скорой?

Ирина, 35 лет