Привезли бабушку в больницу по скорой. При оформлении у нас потребовали предъявить ее СНИЛС, объяснив, что сейчас новые правила и для госпитализации он нужен в обязательном порядке. На самом ли деле изменились требования к документам? Какие вправе потребовать скорая? Надо ли предъявлять СНИЛС при оформлении, если в больницу доставили по скорой?
Ирина, 35 лет
Эксперт Совета по медицинскому страхованию ВСС, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС»
Начал работать электронный полис
«Да, действительно, сейчас отдельные медицинские организации при госпитализации пациентов просят для оформления предоставить полный пакет документов: полис ОМС, паспорт и СНИЛС, — объяснил советник генерального директора страховой медицинской организации „Капитал МС“ Михаил Пушков. — Дело в том, что с декабря 2022 года в нашей стране начал работать электронный (цифровой) медицинский полис, который можно получить через портал „Госуслуги“. Он содержит выписку из единого регистра застрахованных лиц сведений о полисе, штриховой код (графическая информация в кодированном виде), а также единый номер полиса из 16 цифр (ЕНП)».
Смысл нововведения в том, что пациент может получить медпомощь, предъявив в медицинской организации выписку в виде штрихкода. До 2025 года происходит как раз переходный период внедрения системы цифрового полиса, и на отдельных территориях работает еще старая система, происходит синхронизация данных с федеральной системой.
Отказать в помощи не имеют права
Таким образом, медицинская организация просит пациента при госпитализации предоставить полный пакет документов: полис ОМС, паспорт, СНИЛС. Это необходимо для полной идентификации застрахованного в системе ОМС, причем, можно предположить, с целью максимально полной проверки всей информации, которая касается пациента и имеется в базе застрахованных лиц региона по ОМС.
При плановой госпитализации по ОМС нормативных требований по предъявлению СНИЛС не существует, но медицинская организация может его запросить. Однако какого-либо отказа в госпитализации пациентов по причине его отсутствия, тем более доставленных до стационара бригадой скорой медицинской помощи, быть просто не должно.
Что делать, если правила нарушают
Если случаи отказа в медицинской помощи все же встречаются, то надо сразу набрать номер своей страховой компании в регионе, той, которая выдала вам полис ОМС, или номер федеральной горячей линии, которые имеют сегодня все страховые компании, работающие в системе ОМС, и тогда ситуация будет урегулирована.
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