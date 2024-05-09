«Если они черные, то опасны» и еще 5 заблуждений о родинках разобрал дерматолог Иванов

Нередко родинки, или, как их еще называют медики, невусы, ассоциируют с меланомой — одним из самых агрессивных типов рака кожи. Так ли опасны родинки и какие мифы о них самые распространенные, рассказал дерматолог Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Миф № 1. Чем больше родинок, тем выше вероятность рака
Действительно, если у человека на теле расположено большое количество родинок (более 25), то некоторые из них теоретически способны трансформироваться в меланому. Но такой ситуации может и не возникнуть.
Чтобы не упустить болезнь, следует регулярно осматривать родинки самостоятельно — оценивать изменение их размера, формы, цвета. А при любых настораживающих переменах обращаться к врачу.
Миф № 2. Чем темнее родинка, тем выше вероятность меланомы
В состав родинок входят меланоциты — особые клетки кожи, которые вырабатывают темно-коричневый пигмент меланин. Чем глубже залегает родинка, тем она светлее. И наоборот, самым темным невусом окажется тот, что расположен на поверхности кожи.
На злокачественное перерождение указывает не цвет родинки (иногда невусы бывают практически черными и при этом совершенно безопасными), а изменения, которые с ней происходят: кровоточивость, быстрый рост, появление неровных краев, выпадение волос в области родинки, боль при прикосновении к ней.
Миф № 3. В пасмурную погоду родинки можно не защищать от солнца
Облака свободно пропускают ультрафиолетовое излучение. Поэтому кожа способна загорать даже в пасмурную или дождливую погоду. Чтобы правильно защитить родинки от ультрафиолетовых лучей, следует ориентироваться не на погоду за окном, а на УФ-индекс. Он показывает, насколько интенсивно ультрафиолетовое излучение в конкретной местности. Отслеживать этот показатель можно прямо в своем смартфоне, для этого есть множество приложений.
Если УФ-индекс меньше 2, то риск солнечных ожогов, крайне опасных для кожи, минимален. Если индекс больше 5, нужно применять крем с SPF не ниже 15.
Высокий УФ-индекс потребует более серьезных мер. В этом случае лучше избегать прямых солнечных лучей или надеть закрытую одежду и обязательно применить крем с SPF 50.
При очень высоком (от 8 до 10) и экстремальном (более 11) УФ-индексе лучше вообще не выходить на солнце, особенно в промежуток с 11 до 16 часов.
Миф № 4. Травмирование родинки приводит к меланоме
Многие наверняка слышали историю о том, что постоянное травмирование родинок может привести к их перерождению в меланому, часто заканчивающуюся летальным исходом. В настоящее время нет доказательств того, что единичные или стойкие травматические события в области невусов могут быть причинным фактором образования меланомы. Как правило, такие случаи объясняются тем, что у человека уже имелась меланома, склонная к росту и кровоточивости. Если болезнь не была диагностирована вовремя, то действительно исход может быть неблагоприятным.
Кроме того, есть примеры людей, которые обращались к дерматологам с нетипичными родинками в результате их случайного травмирования. Врачи брали биопсию новообразования на коже, а затем в некоторых случаях диагностировали меланому. Но надо понимать, что она уже была на момент получения травмы и обращения к врачу, а не появилась в результате случайного повреждения или из-за хирургического вмешательства.
Миф № 5. Родинку можно удалить в домашних условиях
Некоторые пытаются удалить новообразование самостоятельно — с помощью жидкого азота, экстракта чистотела, уксуса, перекиси водорода… Некоторые средства действительно помогают избавиться от различных новообразований кожи, в том числе от невусов. Но следует помнить, что без гистологического анализа невозможно понять, доброкачественная родинка или она начала перерождаться в меланому.
Если раковые клетки останутся в тканях, то они продолжат делиться и могут образовать новую опухоль. При этом рубец, который останется на коже после домашней процедуры, не только будет иметь косметически неудовлетворительный вид, но и замаскирует рак, что снизит вероятность благоприятного исхода болезни.
Миф № 6. Удалять нужно только опасные родинки
Любую родинку, которая выглядит эстетически непривлекательно или мешает, можно удалить. Главное — выполнять эту процедуру нужно в медицинском учреждении, а не в домашних условиях подручными средствами. После удаления врач отправит ткани родинки на исследование и определит, нет ли там раковых клеток.
«Безусловно, родинки требуют внимания. Людям с множественными невусами или образованиями кожи больших размеров следует хотя бы раз в месяц самостоятельно проводить их диагностику и внимательно следить за всеми происходящими с ними изменениями, а раз в 6 месяцев показываться на профилактический осмотр к специалисту-дерматологу, в идеале обладающему навыками дерматоскопии. При подозрительных переменах — не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за помощью к дерматологу», — резюмирует Роман Иванов.