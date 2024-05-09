«Если они черные, то опасны» и еще 5 заблуждений о родинках разобрал дерматолог Иванов

Многие наверняка слышали историю о том, что постоянное травмирование родинок может привести к их перерождению в меланому, часто заканчивающуюся летальным исходом. В настоящее время нет доказательств того, что единичные или стойкие травматические события в области невусов могут быть причинным фактором образования меланомы. Как правило, такие случаи объясняются тем, что у человека уже имелась меланома, склонная к росту и кровоточивости. Если болезнь не была диагностирована вовремя, то действительно исход может быть неблагоприятным.