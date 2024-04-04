В Мичиганском университете выяснили, что будет с мужем и женой, которые пьют алкоголь вместе

Ранее врач рассказал, что нельзя делать, если вы трезвенник, а супруг или супруга пьют алкоголь без меры. Так, ни в коем случае нельзя оскорблять и унижать зависимого человека. Кроме озлобления и желания поступать назло, такие высказывания ни к чему привести не могут. Ошибка и замалчивать проблему, «герметизировать» ее. По словам психиатра, это приводит к абсолютному тупику. Есть оптимальное решение — общаться с людьми, которые профессионально владеют этой проблематикой, то есть с врачом-наркологом.