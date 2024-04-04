В Мичиганском университете выяснили, что будет с мужем и женой, которые пьют алкоголь вместе

Если вы и ваш партнер любите выпить вечером алкоголь, обсуждая прошедший день, и часто находите повод посидеть за бутылочкой вина в приятной компании друг друга, вас могут порадовать результаты нового исследования ученых из Мичиганского университета. Работа была опубликована в журнале «Геронтология».
Привычка на двоих
Исследователи изучили привычки почти пяти тысяч супружеских пар в возрасте старше 50 лет. Наблюдения велись в течение двадцати лет. Мужу и жене необходимо было заполнять анкеты каждые два года. Вопросы касались употребления алкоголя.
Оказалось, что пары со сходными привычками к алкоголю обычно живут дольше по сравнению с теми, где спиртное употребляет только один партнер или оба — убежденные трезвенники.
«Супруги с согласованным поведением в отношении употребления алкоголя часто имеют более качественные браки и живут в них дольше по сравнению с парами, где поведение в отношении алкоголя отличается», —
Исследование также отмечает, что пары, которые проводят время вместе, как правило, счастливее, чем те, кто этого не делает.
Исследователи из Мичигана отмечают, что важно еще и количество потребляемого алкоголя. Они предполагают, что брак и жизнь продлевают исключительно умеренные возлияния. Понимание меры помогает найти тот самый оптимальный баланс здоровья и счастья в отношениях.
Тем не менее наркологи предупреждают, что даже одна доза алкоголя может стать причиной для развития заболеваний и резко повысить риски развития зависимости. Есть исследования, показывающие, что даже бутылка пива или 300 мл вина в день могут сокращать общий объем мозга. И чем больше вы пьете, тем больше это состояние усугубляется.
Согласно исследованию, мозг трезвенников, которые начали пить хотя бы одну порцию алкоголя в день, показал старение на полгода.
Если пьет только кто-то один
Ранее врач рассказал, что нельзя делать, если вы трезвенник, а супруг или супруга пьют алкоголь без меры. Так, ни в коем случае нельзя оскорблять и унижать зависимого человека. Кроме озлобления и желания поступать назло, такие высказывания ни к чему привести не могут. Ошибка и замалчивать проблему, «герметизировать» ее. По словам психиатра, это приводит к абсолютному тупику. Есть оптимальное решение — общаться с людьми, которые профессионально владеют этой проблематикой, то есть с врачом-наркологом.
Психологи уверяют, что женщине, у которой пьет муж, и мужчине, страдающему от запоев жены, в первую очередь стоит посмотреть на самих себя — разобраться со своими психологическими проблемами. Когда тумблер переключится внутри вас, тогда либо партнер изменится сам, либо придет другой сценарий, не повторяющий предыдущей истории отношений.