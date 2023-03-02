Онколог Хрыков объяснил, почему чешутся и болят родинки

Родинки или невусы — это новообразования кожи, состоящие из пигментных клеток. Они бывают врожденными и приобретенными, могут иметь различные формы и размеры, чаще встречаются у людей со светлой кожей.
Сами по себе родинки — доброкачественные образования, они не представляют опасности. Вероятность их превращения в злокачественные опухоли считают крайне низкой. Так, она составляет 1 случай на 200 тысяч образований у молодых пациентов и около 1 случая на 33 тысячи образований у пациентов старше 60 лет, говорит онколог.
Врач-онколог, доктор медицинских наук.
Откуда берутся родинки
— Родинки образуются, когда пигментные клетки в коже начинают делиться в форме отдельных скоплений. В некоторых случаях эти образования существуют уже с рождения и иногда называются родимыми пятнами, — поясняет онколог.
Новые родинки на теле чаще всего возникают еще в детстве, но это может происходить и у взрослых. Фактором, запускающим этот процесс, считают воздействие солнечного света.
К факторам риска появления родинок также относят:
светлую кожу,
наследственность (большое количество невусов у близких родственников).
Почему родинки могут болеть
Самая частая причина боли в области родинки — это ее травматизация.
— Такое может случиться из-за трения одеждой, расчесывания или при выполнении гигиенических процедур, — говорит врач.
Другой возможной причиной может стать формирование акне (прыща) в области родинки. Ни в коем случае не давите прыщ, даже если вам кажется, что «это спина и все равно никто не заметит». Он сам пройдет, при этом вы не подвергнете себя риску заноса опасной инфекции.
В редких случаях вызывать боль может появление злокачественной опухоли — меланомы. При этой патологии симптом развивается постепенно, то есть боль может нарастать, и она точно не будет долго проходить — в этом случае человек уже будет явно обеспокоен и запишется на прием к врачу.
… и чесаться
Еще одна распространенная проблема: родинка не болит, но почему-то вдруг начала чесаться.
Одной из самых частых причин зуда в области родинки считается сухость кожи. В таком случае регулярное нанесение увлажняющего крема должно решить проблему.
Также зуд может быть вызван компонентами стирального порошка, ополаскивателя, геля для душа и другими наносимыми на тело или одежду веществами.
Еще одна причина — регулярная травматизация (например, трение одеждой или бельем).
И, наконец, зудеть родинка может и из-за меланомы. Но как и в случае с болью, это довольно редкий симптом.
Когда точно пора к врачу
Родинка беспокоит, но все вроде не так критично. Как понять, что медлить уже точно нельзя и пора записаться на прием к специалисту?
— Важно обратиться к врачу в случаях, когда боль или зуд в области родинки беспокоят больше недели. Также необходимо обратить внимание на ее внешний вид, — говорит Глеб Хрыков.
Стоит как можно скорее показаться специалисту, если родинка изменилась, например:
стала неоднородной по цвету,
стала более выпуклой,
увеличилась в размерах за последнее время,
на ней появилось шелушение, изъязвление,
она стала кровоточить или покрылась корочкой.
У меня много родинок, это опасно?
У некоторых людей родинки разбросаны по всему телу: на шее, спине, руках, ногах. И чем больше их становится, тем сильнее переживаешь: вдруг мне грозит рак?
— Само по себе большое количество родинок не считается опасным. Но исследования показали, что у людей, имеющих более 50 невусов, повышается риск развития злокачественных опухолей кожи. Таким пациентам следует внимательнее относиться ко всем своим родинкам и, при наличии жалоб, обращаться к врачу для консультации, — заключил эксперт.