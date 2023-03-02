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Онколог Хрыков объяснил, почему чешутся и болят родинки

Если вдруг родинка начала чесаться или покалывать, то в голову сразу закрадываются самые страшные мысли: вдруг это онкология? На самом деле причины бывают самые разные, говорит доктор медицинских наук Глеб Хрыков.

2 марта 2023
Онколог Хрыков объяснил, почему чешутся и болят родинки
Источник:
freepik

Родинки или невусы — это новообразования кожи, состоящие из пигментных клеток. Они бывают врожденными и приобретенными, могут иметь различные формы и размеры, чаще встречаются у людей со светлой кожей.

Сами по себе родинки — доброкачественные образования, они не представляют опасности. Вероятность их превращения в злокачественные опухоли считают крайне низкой. Так, она составляет 1 случай на 200 тысяч образований у молодых пациентов и около 1 случая на 33 тысячи образований у пациентов старше 60 лет, говорит онколог.

Глеб Хрыков
Онкология

Врач-онколог, доктор медицинских наук.

Откуда берутся родинки

— Родинки образуются, когда пигментные клетки в коже начинают делиться в форме отдельных скоплений. В некоторых случаях эти образования существуют уже с рождения и иногда называются родимыми пятнами, — поясняет онколог.

Новые родинки на теле чаще всего возникают еще в детстве, но это может происходить и у взрослых. Фактором, запускающим этот процесс, считают воздействие солнечного света.

К факторам риска появления родинок также относят:

  • светлую кожу,

  • наследственность (большое количество невусов у близких родственников).

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Почему родинки могут болеть

Самая частая причина боли в области родинки — это ее травматизация.

— Такое может случиться из-за трения одеждой, расчесывания или при выполнении гигиенических процедур, — говорит врач.

Другой возможной причиной может стать формирование акне (прыща) в области родинки. Ни в коем случае не давите прыщ, даже если вам кажется, что «это спина и все равно никто не заметит». Он сам пройдет, при этом вы не подвергнете себя риску заноса опасной инфекции.

В редких случаях вызывать боль может появление злокачественной опухоли — меланомы. При этой патологии симптом развивается постепенно, то есть боль может нарастать, и она точно не будет долго проходить — в этом случае человек уже будет явно обеспокоен и запишется на прием к врачу.

 … и чесаться

Еще одна распространенная проблема: родинка не болит, но почему-то вдруг начала чесаться.

  • Одной из самых частых причин зуда в области родинки считается сухость кожи. В таком случае регулярное нанесение увлажняющего крема должно решить проблему.

  • Также зуд может быть вызван компонентами стирального порошка, ополаскивателя, геля для душа и другими наносимыми на тело или одежду веществами.

  • Еще одна причина — регулярная травматизация (например, трение одеждой или бельем).

  • И, наконец, зудеть родинка может и из-за меланомы. Но как и в случае с болью, это довольно редкий симптом.

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Когда точно пора к врачу

Родинка беспокоит, но все вроде не так критично. Как понять, что медлить уже точно нельзя и пора записаться на прием к специалисту?

— Важно обратиться к врачу в случаях, когда боль или зуд в области родинки беспокоят больше недели. Также необходимо обратить внимание на ее внешний вид, — говорит Глеб Хрыков.

Стоит как можно скорее показаться специалисту, если родинка изменилась, например:

  • стала неоднородной по цвету,

  • стала более выпуклой,

  • увеличилась в размерах за последнее время,

  • на ней появилось шелушение, изъязвление,

  • она стала кровоточить или покрылась корочкой.

У меня много родинок, это опасно?

У некоторых людей родинки разбросаны по всему телу: на шее, спине, руках, ногах. И чем больше их становится, тем сильнее переживаешь: вдруг мне грозит рак?

— Само по себе большое количество родинок не считается опасным. Но исследования показали, что у людей, имеющих более 50 невусов, повышается риск развития злокачественных опухолей кожи. Таким пациентам следует внимательнее относиться ко всем своим родинкам и, при наличии жалоб, обращаться к врачу для консультации, — заключил эксперт.

Автор текста:Софья Хромова
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