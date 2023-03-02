Онколог Хрыков объяснил, почему чешутся и болят родинки

Почему родинки могут болеть

Самая частая причина боли в области родинки — это ее травматизация.

— Такое может случиться из-за трения одеждой, расчесывания или при выполнении гигиенических процедур, — говорит врач.

Другой возможной причиной может стать формирование акне (прыща) в области родинки. Ни в коем случае не давите прыщ, даже если вам кажется, что «это спина и все равно никто не заметит». Он сам пройдет, при этом вы не подвергнете себя риску заноса опасной инфекции.

В редких случаях вызывать боль может появление злокачественной опухоли — меланомы. При этой патологии симптом развивается постепенно, то есть боль может нарастать, и она точно не будет долго проходить — в этом случае человек уже будет явно обеспокоен и запишется на прием к врачу.

… и чесаться

Еще одна распространенная проблема: родинка не болит, но почему-то вдруг начала чесаться.