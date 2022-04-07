«Никто в мире это повторить не сможет»: как российский хирург превратил девочку с «маской Бэтмена» в принцессу

Бэтмен по имени Луна
Девочка с необычным и очень нежным именем Луна и не менее необычной внешностью: малышка появилась на свет с «маской Бэтмена» — гигантским невусом причудливой формы на лице. Собственно, некие изменения врачи видели еще до рождения ребенка на УЗИ, но для будущей мамы все это было неважно. Кэрол Феннер переехала в США из Бразилии, шансов на рождение собственных детей у женщины практически не было — мешала тяжелая форма сахарного диабета. И тут такое чудо — она беременна и скоро станет мамой, разве имеют значения какие-то изменения во внешности, когда доченька в остальном полностью здорова? «Она пришла ко мне в маске супергероя», — говорила после рождения Луны Кэрол.
Возможно, мама и привыкла бы к нестандартной внешности малышки, но родимое пятно в форме маски Бэтмена оказалось меланоцитарным невусом, в случае с Луной — это стопроцентная меланома в будущем.
В США матери Луны предложили лечение — но оно обошлось бы ей в немыслимую сумму. Денег у семьи не было. Историю Луны увидел краснодарский хирург Павел Попов и предложил свою помощь. Кэрол с радостью согласилась — лечение в России стоило гораздо меньших денег, а схема, предложенная врачом, внушала немало надежд.
Сейчас лечение по понятным причинам пришлось прервать. «Доктор Питер» поговорил с Павлом Поповым — хирургом, который сделал все, чтобы спасти Луну от онкологии в будущем.
Лазерный хирург, онколог, хирург, кандидат медицинских наук.
- Если кто-то будет утверждать обратное, он просто ничего в этом не понимает, — категоричен лечащий врач Луны Феррен, автор уникальной методики, кандидат медицинских наук, хирург-онколог Клиники ФДТ Павел Попов. — Врожденный невус надо удалять в детстве. Когда рекомендуют наблюдать, есть вероятность не заметить, пропустить начало меланомы.
В случае с Луной у нее был очень черный невус, изменение цвета какого-то участка было легко пропустить. А когда у меланомы начинается вертикальный рост и ее толщина достигает 3-4 миллиметров — это практически приговор.
Меланома начинает метастазироваться при толщине чуть больше 1 миллиметра и с каждым миллиметром толщины растет вероятность метастазирования. Метастазы меланомы поражают жизненно важные органы.
Конечно, такие крупные невусы, как у Луны, встречаются нечасто, однако по всему миру насчитываются десятки тысяч пациентов с гигантскими меланоцитарными невусами.
- Невус размером более 5 миллиметров способен к злокачественному перерождению, и вероятность такого перерождения увеличивается с размерами невуса, — предупреждает Павел Попов.
«Это какой-то монстр»
В случае с операцией у Луны самый главный вопрос был не в эстетике, а в спасении ее жизни. Но эстетика играла тоже не последнюю роль. Если в Интернете у малышки с маской Бэтмена появилась целая фан-группа, то на улице к ней относились с опаской, на нее показывали пальцем, как на неведому зверушку. Но последней каплей стала ситуация, которая произошла в церкви. Маленькая девочка спросила у мамы, что у Луны с лицом, на что та буквально закричала: «Не смотри туда, это какой-то монстр!».
В этот момент Кэрол поняла, что без операции им не обойтись. Однако в США предлагали только один вариант — срезать невус с кожи в несколько этапов. Хотя «несколько» в этом случае звучит скромно — потребовалось бы порядка 80 вмешательств с применением наркоза, тяжелым реабилитационным периодом и непонятным результатом. Ко всем минусам надо было еще прибавить довольно внушительную сумму за лечение, которая не покрывается страховкой.
Решение нашлось довольно неожиданно: историю Луны в сети прочитал хирург-онколог из Краснодара Павел Попов и предложил свой вариант лечения. Благодаря врачу теперь Луне ничего не угрожает. Запланированный курс лечения завершен.
- Мы удалили невус. Понятно, что при таких больших объемах, это происходило не за один прием, требовался ряд манипуляций, — признается Павел Попов. — Теперь необходимо наблюдение. Конечно, какие-то мелкие детали придется доделать, но чисто медицинский аспект — предупреждение меланомы — завершен. С точки зрения эстетики, если бы ребенок мог нас посетить, мы бы могли завершить начатое. Но пока они не могут приехать.
Уникальная операция на веках
К сожалению, у Луны есть проблемы с натяжением кожи век левого глаза, из-за чего глаз смыкается не полностью.
- Мы бы провели операции, которые бы позволили увеличить площадь кожи в области век, чтобы в раскрытии глаз была симметричность, — рассказал «Доктору Питеру» хирург-онколог. — Необходимо понимать, что удалить такой невус без изменений во внешности никто не сможет, но благодаря нашему вмешательству внешность ребенка значительно улучшилась. Луна говорит про себя: «теперь я принцесса». Мы бы хотели, чтобы после операции Луна выглядела, как будто бы ничего и не было, но это технически невозможно. Для этого надо быть Господом Богом.
«Меня многие критиковали за решение уехать в Россию и лечиться тут. Но в глубине своего сердца я уверена, что должна попробовать что-то менее агрессивное для своего ребенка. Пока же все решения были лучшими. И я очень благодарна этому врачу, который повстречался на нашем пути».
Малышке с маской Бэтмена в любом случае требуется многолетнее наблюдение за удаленным невусом, так как он находится не только в коже, но и в подкожной клетчатке.
Что касается век, решить эту проблему смогут только в России. Клиника ФДТ в Краснодаре — единственная в мире, где убирают невусы, поразившие кожу век.
- Ни один хирург в мире за такое не берется, — рассказал Павел Попов. — Кэрол обращалась в многие клиники, там готовы были браться за щеки, за лоб девочки, но предупреждали, что орбита глаз, веки, останутся с невусом все равно. Конечно, после удаления невуса сделать так, чтобы веки были полностью нетронутыми, неповрежденными технически невозможно. Мы предупредили, что есть вероятность сокращения площади век, и к слову, сократилась она не критично. Не больше, чем предполагалось изначально.
Луна должна была приехать в Россию в феврале, именно чтобы устранить рубцовые изменения кожи этой зоны.
- У нас свои технологии, они уникальны, никто в мире не обладает этим методом, он проверен на большом количестве пациентов, — объяснил Павел Попов. — За время моей работы у меня были десятки подобных больных. Очень жаль, что Луна не сможет приехать. То, что мы хотели сделать, никто повторить не сможет.
Маме Луны предлагают классический вариант лечения — малышке установят специальные эспандеры, которые будут растягивать кожу в области здоровых участков. Делается это для того, чтобы создать избыток кожи и им компенсировать нехватку.
- Но избыток будет формироваться далеко от свободного края века и не сможет решить проблемы, — объяснил хирург-онколог. — Есть вероятность, что эспандер и вовсе нельзя будет установить. Это покажет практика, но во многих случаях его невозможно использовать даже на здоровой коже — может сформироваться постоянный пролежень, ишемическое нарушения питания кожи. Эспандер придется извлекать, и в практике хирургов это случается довольно часто. Поэтому предложенное лечение Луны под большим вопросом.
Еще один опасный момент: если эспандер все же установят, пока он будет натягивать кожу, нехватка площади век может стать и вовсе критичной, глаза не смогут смазываться слезной жидкостью.
Не для красоты
Еще маму Луны беспокоит то, что на прооперированных участках у девочки не растут волосы. Кэрол даже задумывается о пересадке.
- Этот участок прекрасно перекрывается шевелюрой девочки, — говорит Павел Попов. — У нее очень густые волосы, это, скорее, мамины эстетические представления, а не необходимость. В принципе, пересадка возможна, но придется провести ее в несколько этапов. Пересаженных фолликулов будет меньше, чем пересаживают в интактную (неповрежденную) кожу.
Хирург считает, что результат, которого удалось добиться с Луной Феннер, с точки зрения медицины — прекрасный.
- Проблема многих людей в том, что они перфекционисты, а доктора тем временем не Боги, — считает хирург-онколог Павел Попов. — Невозможно встать на следующий день после операции здоровеньким, это желание ничем не обосновано. Та часть, которую мы оперировали самой первой, она уже выглядит очень хорошо, ткани в косметическом смысле меняются очень хорошо. Пройдет несколько лет, и они будут выглядеть еще лучше. Но невозможно технически превратить этот участок в девственную кожу. Он органолептически близок, но есть отличия — более светлый оттенок, другая текстура, отсутствует мелкий рисунок сосочков кожи.
Наша справка
Лечение Луны проводили с помощью фотодинамической терапии. Врачи используют специальные вещества-фотосенсибилизаторы, которые накапливаются в патологических клетках и повышают их чувствительность к свету. Потом на участок воздействуют с помощью световых волн, которые вызывают в клетках фотохимическую реакцию, образующиеся при этом активные формы кислорода, уничтожают патологические клетки. При помощи этой методики можно удалять целый ряд злокачественных новообразований кожи и слизистых оболочек.
Малышка с маской Бэтмена очень легко переносила лечение. Кожу ей обрабатывали во время медикаментозного сна. После седации она быстро просыпалась и даже играла уже в этот же день.