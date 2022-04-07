«Никто в мире это повторить не сможет»: как российский хирург превратил девочку с «маской Бэтмена» в принцессу

Малышке с маской Бэтмена в любом случае требуется многолетнее наблюдение за удаленным невусом, так как он находится не только в коже, но и в подкожной клетчатке.

Что касается век, решить эту проблему смогут только в России. Клиника ФДТ в Краснодаре — единственная в мире, где убирают невусы, поразившие кожу век.

- Ни один хирург в мире за такое не берется, — рассказал Павел Попов. — Кэрол обращалась в многие клиники, там готовы были браться за щеки, за лоб девочки, но предупреждали, что орбита глаз, веки, останутся с невусом все равно. Конечно, после удаления невуса сделать так, чтобы веки были полностью нетронутыми, неповрежденными технически невозможно. Мы предупредили, что есть вероятность сокращения площади век, и к слову, сократилась она не критично. Не больше, чем предполагалось изначально.

Луна должна была приехать в Россию в феврале, именно чтобы устранить рубцовые изменения кожи этой зоны.

- У нас свои технологии, они уникальны, никто в мире не обладает этим методом, он проверен на большом количестве пациентов, — объяснил Павел Попов. — За время моей работы у меня были десятки подобных больных. Очень жаль, что Луна не сможет приехать. То, что мы хотели сделать, никто повторить не сможет.