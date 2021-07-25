Любители загорать и проводить много времени на открытом летнем солнце рискуют стать пациентами онкологов. Рак кожи — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Их ежегодно в мире, по данным ВОЗ, регистрируется на 10% больше.
Особняком стоит меланома — злокачественная опухоль кожи, которая может очень активно образовываться под действием солнца в летний период.
Одним из отличительных признаков меланомы считается появление новообразований на коже или изменение уже существующих родинок — невусов, пишет издание
Меланома развивается из меланоцитов — клеток, которые вырабатывают пигмент меланин, защищающий нашу кожу от воздействия солнечных лучей. Функция меланина под агрессивным солнцем у любителей загара и противников защитных кремов ослабевает. Вот в этот момент и может начаться опасный процесс — клетки становятся атипичными и начинают бесконтрольно делиться, атакуя здоровые ткани.
Пять знаков, что родинка «нездорова», которые нельзя пропустить.
Асимметричность родинки — ее неправильная форма.
Наличие у родинки «зубчатой», рваной, границы. Здоровая родинка обычно имеет четко выраженные края.
Разноцветная родинка. Нормальное пигментированное образование должно быть одного цвета.
Размер родинок. Опасные родинки — больше 6 мм в диаметре. Врачи отмечают, что растущая в ширину родинка всегда сигналит о проблеме.
Родинка начинает выступать вверх, возвышаться над кожей, стремительно видоизменяться. Это тоже плохой знак.
Должны насторожить и другие симптомы — очень плохо, если родинка чешется, кровит или неестественно блестит.
Вовремя заметить, что с родинкой на вашем теле что-то не так, очень важно. Это поможет «поймать» болезнь на ранней стадии и полностью излечиться, предупреждают врачи. Поэтому периодически вы сами или с помощью близких обязательно обследуйте кожу. Причем, не забудьте заглянуть даже в самые неожиданные места — под ногти, на подошвы ног, в рот и осмотреть себя в области гениталий.
Как только заподозрите неладное, нет смысла переживать и гадать — здоровая это родинка или нет. Злокачественные новообразования на ранней стадии могут выявить современные методы диагностики.
Но бежать к онкологу при подозрении на «нехорошую» родинку не нужно — достаточно обратиться к дерматологу в кожно-венерологический диспансер.
Надо ли удалять подозрительную родинку
Удалять родинки «на всякий случай» не стоит. Показания к операции должны быть весомыми.
- Нужно помнить, что после операции останется шрам, а это не только некрасиво, но и может стать дополнительным риском для развития других форм рака кожи, например, плоскоклеточного, — рассказал «Доктору Питеру» Максим Зинькевич, к.м.н, онколог-дерматолог Городского онкологического диспансера.
Если врач все же рекомендует избавиться от родинки, делать это лучше всего не лазером, а хирургическим путем, чтобы можно было исследовать удаленную ткань, соблюдая главный принцип онкологии: все, что удалено, должно быть проверено.
Как снизить риск развития меланомы
Сократите время пребывания под лучами солнца (самое опасное солнце — с 11 до 16 часов).
Носите одежду с длинным рукавом — просторную, но плотную. Не забывайте про очки от солнца и головной убор.
Обязательно используйте, находясь на солнце, SPF-средства со степенью защиты не менее 50.
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