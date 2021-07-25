Вовремя заметить, что с родинкой на вашем теле что-то не так, очень важно. Это поможет «поймать» болезнь на ранней стадии и полностью излечиться, предупреждают врачи. Поэтому периодически вы сами или с помощью близких обязательно обследуйте кожу. Причем, не забудьте заглянуть даже в самые неожиданные места — под ногти, на подошвы ног, в рот и осмотреть себя в области гениталий.

Как только заподозрите неладное, нет смысла переживать и гадать — здоровая это родинка или нет. Злокачественные новообразования на ранней стадии могут выявить современные методы диагностики.

Но бежать к онкологу при подозрении на «нехорошую» родинку не нужно — достаточно обратиться к дерматологу в кожно-венерологический диспансер.