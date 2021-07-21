Я, как инфекционист со стажем работы с 1974 года, постоянно сталкиваюсь с этим заболеванием. Я лично видел и лечил сотни больных менингококковой инфекцией. Поэтому все, о чем я сейчас говорю — это не пересказ научных статей, а мой личный опыт.

Если говорить о цифрах 1920–1930 годов, когда мы фиксировали первый наблюдаемый подъем инфекции, смертность составляла 85 процентов, а 15 процентов больных, которых удалось вытащить, становились глубокими инвалидами. Но тогда не было антибиотиков, не было вакцин. В семидесятые годы прошлого века результаты лечения существенно улучшились, но летальность составляла 15-20 процентов. Сейчас эту инфекцию возможно предотвратить вакциной. Иначе, даже при очень хорошем адекватном лечении, менингококковая инфекция может стать причиной смерти в течение первых 24 часов после появления первых симптомов. В семь утра появится резкая головная боль, через час она станет нестерпимой, потом высыпания, поражение внутренних органов и смерть.