Статистика 2020 года показывает, что в России стали чаще страдать от инфекционных и паразитарных заболеваний — в минувшем году заразившихся стало на 13% больше. Всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни,
Однако из-за ограничительных мер, которые стали действовать с начала пандемии коронавируса, по некоторым очагам инфекций, наоборот, зафиксирована тенденция на снижение.
«Наиболее существенное снижение отмечено по следующим инфекционным нозологиям: энтеровирусные инфекции — в 15,6 раза (в том числе и энтеровирусный менингит — в 24 раза), корь — в 3,7 раза, коклюш — в 2,4 раза, эпидемический паротит — в 2,3 раза, впервые выявленный бруцеллез — в 3,4 раза, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — в 3,6 раза, лихорадка Западного Нила — в 24 раза, лихорадка Ку — в 19 раз, астраханская пятнистая лихорадка — в 8,5 раз, бактериальная дизентерия — в 2,3 раза», — сказано в документе.
Наиболее значительный рост заболеваемости в 2020 году зарегистрирован по внебольничным пневмониям — в 3,6 раза (1856,18 на 100 тыс. населения), в том числе по вирусной пневмонии — в 109 раз (783,08 на 100 тыс. населения).
В 2020 году коронавирус ударил по российской экономике почти на триллион рублей. Только на лечение больных в стационарах в 2020 году ушло около 183 миллиардов рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 составили 108 миллиардов рублей.
«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <…> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — говорится в документе Роспотребнадзора.
В документе также опубликованы данные о затратах на различные инфекционные патологии. Показатели экономического ущерба, по сравнению с 2019 годом, в прошлом году с учетом инфляции возросли на 2,57%.
Лидируют острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации (ущерб — 606, 505 442 тыс. руб.), туберкулез (26, 654 372), ветряная оспа (18, 158 645).
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