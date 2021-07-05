Статистика 2020 года показывает, что в России стали чаще страдать от инфекционных и паразитарных заболеваний — в минувшем году заразившихся стало на 13% больше. Всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», опубликованного Роспотребнадзором.

Однако из-за ограничительных мер, которые стали действовать с начала пандемии коронавируса, по некоторым очагам инфекций, наоборот, зафиксирована тенденция на снижение.