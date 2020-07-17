Коронавирус "выгнал" краснуху и корь из 53 стран. В РФ за год корью заболели более тысячи человек, краснухой - трое

С начала года в 53 странах, которые ВОЗ относит к Европейскому региону, выявлено 15 612 случаев кори и 234 краснухи. В России за год корью заболели 1 289 человек, краснухой - только 3. Пик заболевания корью в стране пришелся на март (438 человек), краснухой заразились 2 пациента в январе 2020 года, 1 - в декабре 2019-го.

Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало эпидемиологический отчет по заболеваемости корью и краснухой в Европейском регионе, в том числе и на территории РФ, с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.

В России за этот период выявлены 1 289 заболевших корью. Больше всего заразившихся было в марте (438 человек), феврале (273) и январе (184). После того, как страны наложили коронавирусные ограничения, заболеваемость корью в РФ пошла на спад и быстро свелась к нулю. Последние случаи были зафиксированы в мае (28 человек).

В других странах Европейского региона также зафиксирована низкая заболеваемость корью после наложения коронавирусных запретов. В октябре (по предварительным данным) корь была диагностирована только у 14 человек (Бельгия, Турция и Украина - 3 пациента, Ирландия и Франция - 2, Азербайджан - 1). Случаи смерти от этой инфекции за последние месяцы не регистрировалось.

По данным Роспотребнадзора, с начала года (данные на 27 августа) в Петербурге зарегистрировано 49 подтвержденных случаев кори, в том числе 32 - у детей. Практически каждому второму заболевшему ребенку (53,1%) еще не исполнилось 2 года. Как отмечают в ведомстве, вакцинации против кори не было у более 91% заболевших. За последние месяцы петербуржцы реже, чем в начале года, заражались корью.

Краснухой заразились за первые 10 месяцев 2020 года 234 человека по региону, в последнем отчетном месяце (октябре) было выявлено 4 случая - в Польше и Турции. За период с ноября 2019 по октябрь 2020 больше всего случаев зафиксировано в Польше (115 человек), Украине (34) и Германии (23).

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