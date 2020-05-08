«Три в одном». В России начали производить первую комбинированную вакцину от кори, краснухи и паротита

В России начали серийное производство детской комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Это первый отечественный препарат, защищающий сразу от трех болезней. На сегодня в рамках Нацкалендаря профилактических прививок используются моновакцины от каждой болезни, а также дивакцина паротитно-коревая.

НПО «Микроген» (находится под управлением «Нацимбио») выпустил в оборот первые две серии детской трехвалентной вакцины «Вактривир», защищающей сразу от кори, краснухи и паротита. Препарат производится по полному технологическому циклу. По словам директора холдинга «Нацимбио» Андрея Загорского, первая тысяча доз вакцины «Вактривир» была поставлена коммерческим заказчикам, до конца года планируется выпустить на рынок более 77 тысяч доз.

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Вакцина «Вактривир» получила регистрационное удостоверение Минздрава России в ноябре прошлого года. Тогда фармпроизводители сообщали о планах после регистрации препарата применять его в рамках Нацкалендаря профилактических прививок. Пока речь идет о поставках на коммерческий рынок. Новый препарат предназначен для вакцинации детей в 12 месяцев и 6 лет. Сейчас в рамках Нацкалендаря используются моновакцины от кори, краснухи и паротита, а также дивакцина против кори и паротита.

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