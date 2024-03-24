Симптом «гадкого утенка» и еще 5 признаков опасной родинки

Осматривать свои родинки в идеале следует ежемесячно, можно делать это до или после душа, во время отдыха, перед надеванием пижамы или нижнего белья. Важно делать это внимательно, чтобы не пропустить ни одного невуса. Если родинка меняет цвет, очертания, увеличивается в размерах или очевидно отличается от остальных, необходимо максимально оперативно обратиться за помощью к врачу-дерматологу или онкодерматологу и пройти диагностику.