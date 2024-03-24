Симптом «гадкого утенка» и еще 5 признаков опасной родинки

Родинки опасны далеко не всегда. Большинство из них, которые есть на нашем теле с детства, совершенно неопасны. Это не более чем скопление пигментированных клеток разного размера — от 1-2 мм до нескольких сантиметров. Но все мы слышали о меланоме — коварной опухоли кожи, которая маскируется под родинки, растет, поражает организм и ведет себя крайне агрессивно.
Врачи научились выявлять меланому и лечить ее, но в этом важна помощь самих пациентов. О том, что вас должно насторожить в родинках, рассказал Денис Барбинов — онкодерматолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.
Дерматовенеролог, трихолог, косметолог СМ-Клиники, к.м.н.
Как минимум, родинки не представляют опасности, если их не травмировать: не царапать, не расчесывать и так далее. Коварство родинок в том, что иногда они могут перерождаться в злокачественные образования и провоцировать меланому — злокачественную опухоль, которая поражает кожу и слизистые оболочки.
Меланома способна прогрессировать очень быстро, поэтому процесс перерождения так важно поймать уже на самой ранней стадии. Для этого следует регулярно осматривать свои родинки.
Какие признаки должны насторожить
1. Асимметрия
Тревожный признак — отсутствие у родинки симметрии. Здоровая родинка обычно симметрична. Она может иметь форму не только круга, но и овала. Это тоже вполне нормально — при условии, что симметрия сохраняется хотя бы по одной из плоскостей. Злокачественное образование начинает расти неравномерно, и визуально это выражается как раз в асимметрии.
2. Многоцветность
Обычные родинки чаще монохромные. Они должны иметь равномерный цвет не более чем из двух оттенков. Если же в окраске перемешиваются три и более цвета, это не слишком хороший прогностический признак. Такую родинку следует показать врачу.
Иногда у пациентов вызывает беспокойство наличие на теле черных родинок или родинок глубокого темно-коричневого цвета. Своей окраске они обязаны большему содержанию меланоцитов. Здесь я бы советовал опираться на так называемый симптом «гадкого утенка».
Принцип его основан на том, что все родинки на теле человека должны быть более-менее похожими и не выделяться визуально. Например, если все родинки черные, насыщенные по оттенку, или все коричневые — это вполне нормально. Насторожиться следует, когда среди коричневых родинок появляется нетипично темная, а среди черных — слишком светлая.
3. Неровные края
Контур у здоровой родинки всегда более-менее ровный, а очертания не должны напоминать очертания континента или условных норвежских фьордов. Фестончатый край с впадинами или зазубринами может говорить о злокачественном характере образования, поскольку опухоль растет в ткани, разрушая их неравномерно.
Еще три тревожных симптома
Помимо перечисленных экспертом признаков стоит обращать внимание и на некоторые другие проявления. Так, важно насторожиться, если родинка начала активно и быстро расти, даже не меняя своей симметричности и ровных краев. Внимания врача потребуют те родинки, которые увеличиваются более чем на 2 мм в год.
Важно проконсультироваться с доктором, если родинка, которая до этого была мягкой и эластичной, внезапно стала плотной, ее поверхность стала шершавой, бугристой, крошащейся, с мелкими кровоизлияниями. Это довольно тревожные признаки, поэтому стоит показать такой элемент дерматологу.
Стоит забеспокоиться, если в области родинки возникают зуд и жжение, краснота кожи вокруг, ощущение дискомфорта и стянутости, покалывания.
Раз в месяц
Осматривать свои родинки в идеале следует ежемесячно, можно делать это до или после душа, во время отдыха, перед надеванием пижамы или нижнего белья. Важно делать это внимательно, чтобы не пропустить ни одного невуса. Если родинка меняет цвет, очертания, увеличивается в размерах или очевидно отличается от остальных, необходимо максимально оперативно обратиться за помощью к врачу-дерматологу или онкодерматологу и пройти диагностику.