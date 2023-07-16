Ах, эта родинка меня с ума свела: онколог Асташов рассказал, чем грозит удаление невуса летом

Считается, что некоторые родинки лучше прятать от солнца, иначе образование на коже рискует переродиться в злокачественную опухоль. При этом человек может и не догадываться, что привычное пятнышко вдруг стало источником страшной болезни. Так, в Британии женщина умерла от рака, который врачи десять лет считали «безобидной родинкой».
К сожалению, простой невус может развиться в меланому и без воздействия солнечных лучей. Как удалить потенциально опасную родинку и стоит ли откладывать процедуру до окончания лета? Узнали у врача.
Доктор медицинских наук, главный врач Московского областного онкологического диспансера, заведующий кафедрой хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения
«В Интернете зачастую можно услышать категоричное заявление, что летом нельзя удалять родинки. Это заблуждение. Иначе как бы это делали жители жарких стран, где солнце круглый год?» — комментирует заведующий кафедрой хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Владимир Асташов.
Доказано, что воздействие солнечного света на место проведенной операции увеличивает лишь шанс образования рубца, и не более. То есть единственное, чем человек рискует, попадая под солнце после удаления родинки, — это получить рубец».
Однако не спешите бежать в ближайший косметологический кабинет, чтобы прижечь лазером подозрительное пятнышко на коже.
«Прежде чем удалять родинку, нужно определить, насколько она опасна. Это может сделать только врач. Он проведет диагностику на специальном оборудовании и после этого решит, какой из методов удаления подойдет именно вам», — предупреждает наш эксперт.
На ранней стадии трудно отличить злокачественное образование от обычной родинки, поэтому доктор советует регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
«Если вы заметили, что ваша родинка стала меняться и приобрела неправильную форму, края родинки стали неровными (волнистые, зубчатые), изменился цвет, диаметр, появились боль или зуд, незамедлительно обращайтесь к специалисту», — говорит Владимир Асташов.
Много родинок на теле — есть ли повод для паники?
«Само по себе большое количество родинок не считается опасным. Но исследования показали, что у людей, имеющих более 50 невусов, повышается риск развития злокачественных опухолей кожи, — говорит онколог Глеб Хрыков. — Таким пациентам следует внимательнее относиться ко всем своим родинкам и при наличии жалоб обращаться к врачу для консультации».
Фактором, запускающим процесс образования родинок, считают воздействие солнечного света. Кроме того, на количество невусов, по словам врачей, влияет наследственность — большое количество родинок у близких родственников.