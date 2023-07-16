Ах, эта родинка меня с ума свела: онколог Асташов рассказал, чем грозит удаление невуса летом

Для одних украшение, милая изюминка, для других — изъян внешности, а порой и причина рака. Родинки есть у всех, но в некоторых случаях от них нужно избавляться. Стоит ли ради этого ждать наступления холодов или летнее солнце не помеха для процедуры? Узнали у врача.