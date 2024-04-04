67-летняя фитнес-инструктор показала три упражнения для здоровья женщин после 50

Похоже, эта женщина забыла про возраст. Американка Дениз Остин в свои 67 лет все так же хвастается плоским животом и подтянутыми ягодицами. В юности Дениз занималась гимнастикой, а чуть позже решила пойти по стопам матери и стать фитнес-инструктором.
Сегодня для многих женщин она источник вдохновения и пример для подражания. Ведь если так выглядеть в 67 лет, то и стареть не страшно. А главное, что она не потеет часами в спортзале. Все свои тренировки Дениз проводит дома. Для этого ей нужны лишь коврик, пара гантелей и гимнастическая резинка.
Остин тратит на тренировку 30 минут в день. И так уже на протяжении 40 лет. В этом она и видит секрет своей молодости.
«Я искренне верю, что за 30 минут можно успеть сделать все, — рассказала тренер в интервью
Впрочем, необязательно тратить эти полчаса на домашние тренировки. По словам Дениз, 30-минутная прогулка на свежем воздухе тоже идет в зачет.
«Так что никаких оправданий быть не может. Когда мои дети были маленькими, я просыпалась раньше, чем вставали они. Проводила тренировку до того, как сделать им завтрак и отправить в школу. Иногда занималась утром и в течение дня. Вы можете разбить тренировку на части и заниматься три раза в день по 10 минут. Это тоже здорово».
По словам фитнес-инструктора, 30 минут в день достаточно, чтобы ускорить метаболизм и в целом чувствовать себя здоровым и бодрым.
Впрочем, без правильного питания такую форму, как у Дениз, не заполучить.
«Я правильно питаюсь в 80% случаев и ем сладости в 20%, — говорит она. — Люблю мороженое. Но не переедаю, соблюдаю баланс. К тому же здоровая пища мне тоже очень нравится.
С возрастом я немного изменила свое питание. Ем больше жирной рыбы, авокадо, оливкового масла — для кожи и волос. К тому же здоровое питание помогает лучше спать, а это тоже важно для тренировок».
Фитнес-тренер уверена: даже если вы никогда не занимались спортом, приобщиться никогда не поздно.
«Начните с малого, с 10 минут, и вы уже почувствуете большую разницу, — говорит Остин. — Обязательно составьте график тренировок и установите напоминание в телефоне».
Эксперт подчеркивает, что людям после 50 лет нагрузки нужно увеличивать постепенно, чтобы не навредить суставам. И самый простой способ — это ходьба. Кроме того, Остин рекомендует делать упражнения на трицепсы, чтобы позволить себе носить блузки без рукавов, а также мини-приседания.
«Многие люди старше пятидесяти лет имеют проблемы с коленями. Поэтому небольшие приседания отлично подходят для тренировки ягодиц и ног, но при этом не вредят суставам».
Денис занимается шесть дней в неделю, а воскресенье оставляет для интересного, но подвижного досуга. Например, отправляется в поход или устраивает спортивные игры с семьей.
«Я не помешана на фитнесе, — говорит Остин. — Иногда мне нравится просто лежать на диване и смотреть сериалы. Но на следующий день я пойду на прогулку и вернусь в нужное русло. Если долго отдыхать, заржавеешь».
На своем канале фитнес-инструктор показала простую и полезную для здоровья тренировку для женщин после пятидесяти. Она уверяет, что эти три упражнения отлично сжигают жир, и советует выполнять каждое из них минимум минуту.