67-летняя фитнес-инструктор показала три упражнения для здоровья женщин после 50

«Так что никаких оправданий быть не может. Когда мои дети были маленькими, я просыпалась раньше, чем вставали они. Проводила тренировку до того, как сделать им завтрак и отправить в школу. Иногда занималась утром и в течение дня. Вы можете разбить тренировку на части и заниматься три раза в день по 10 минут. Это тоже здорово».