Для чего нужен биотин и как проявляется его дефицит: полный гид по витамину В7

Одна из причин недостаточности биотина — это серьезные проблемы с пищеварением и микрофлорой, иммунодефицитные состояния, крайне скудное и нездоровое питание. Есть и люди из групп риска, у которых может быть нехватка этого вещества. Это беременные, кормящие, люди, злоупотребляющие алкоголем. У них могут быть проблемы с получением биотина. Также снизить уровень витамина В7 в организме может длительный прием некоторых лекарственных препаратов, например, противосудорожных.