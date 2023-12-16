Для чего нужен биотин и как проявляется его дефицит: полный гид по витамину В7

Чаще всего о биотине мы слышим в контексте здоровья волос, средств по уходу за ними. Нередко его комбинируют с пантенолом (витамином В5), включая в средства для укрепления, стимуляции роста, красоты и блеска волос. Но только этими эффектами роль витамина Н в организме человека не ограничена, он должен регулярно поступать в организм, поскольку выполняет ряд важнейших функций.
О биологической роли витамина В7 рассказала врач-дерматовенеролог, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Помогает усвоить нутриенты
Один из витаминов группы В — биотин (В7) помогает превращать углеводы, жиры и белки из продуктов питания в нужную для организма энергию. Также биотин участвует в регуляции генов и передаче клеточных сигналов. Среди основных эффектов этого вещества можно выделить непосредственное участие в синтезе важнейшей аминокислоты — лейцина, а также структурного белка — кератина, образующего основу волос и ногтей. Кроме того, он помогает синтезировать АТФ при расщеплении углеводов, что дает энергию для каждой клетки тела.
Основные функции биотина
Среди ключевых задач, которые выполняет в организме витамин В7, можно выделить:
обеспечение баланса между анаболическими и катаболическими процессами — расщеплением и синтезом веществ;
бесперебойный синтез белка кератина, чтобы могли полноценно расти ногти и волосы, регулярно обновлялись клетки кожи;
стимуляция синтеза глюкозы из других, неуглеводистых соединений, что особенно важно в периоды, когда вы активно тренируетесь или голодаете;
помощь в заживлении ран и ожогов, восстановление целостности кожи и мышечных волокон;
усиление активности витамина С и нормализация работы сосудистых стенок, повышение их эластичности и тонуса;
участие в транспорте углекислого газа из всех тканей к легким, регуляция процесса газообмена;
помощь в формировании нервной системы плода и активация ее работы уже после рождения.
Кроме того, биотин усиливает позитивные эффекты других витаминов группы В, активно с ними взаимодействуя.
Поступает с пищей
Некоторое количество биотина образуется внутри нашего организма — этим мы обязаны нашей микрофлоре кишечника. Если ее баланс не нарушен, дефицита витамина обычно не бывает. Кроме того, В7 поступает в организм с продуктами питания и всасывается в тонком кишечнике. Суточная потребность зависит от возраста, взрослым необходимо примерно 30 мкг ежедневно, а беременным и кормящим — около 35 мкг.
Основные источники биотина:
мясо, рыба, яйца, печень;
семена и орехи;
картофель, шпинат, брокколи.
Содержание этого витамина может зависеть от сезонности и сортов растительных продуктов, а консервирование может снижать количество биотина в продуктах. Витамины группы В достаточно устойчивы к высоким температурам, поэтому при приготовлении они практически не разрушаются. Таким образом, с учетом широкого распространения биотина в продуктах и при условии полноценного разнообразного питания вероятность его дефицита у здорового человека крайне мала.
У кого возможны проблемы
Одна из причин недостаточности биотина — это серьезные проблемы с пищеварением и микрофлорой, иммунодефицитные состояния, крайне скудное и нездоровое питание. Есть и люди из групп риска, у которых может быть нехватка этого вещества. Это беременные, кормящие, люди, злоупотребляющие алкоголем. У них могут быть проблемы с получением биотина. Также снизить уровень витамина В7 в организме может длительный прием некоторых лекарственных препаратов, например, противосудорожных.
Как проявляется дефицит биотина
Проявление дефицита биотина может начинаться с истончения волос, далее проявляться их выпадением, сыпью на теле, особенно вокруг рта, носа, в области промежности. Также возможны конъюнктивит, ломкость ногтей. Могут быть расстройства нервной системы — например, депрессия, вялость, судороги.
Восполняем запасы
Сегодня В7 часто применяют для улучшения состояния кожи и здоровья ногтей, хотя убедительных данных исследований, проведенных на большой популяции пациентов, о высокой эффективности применения поливитаминных добавок с этим витамином нет. Но есть некоторые данные, согласно которым дополнительный прием биотина приводил к улучшению.
Также нет данных о негативном влиянии на здоровье избыточного потребления биотина. Хотя тут есть «но»: чрезмерная увлеченность добавками В7 может приводить к ложным результатам некоторых лабораторных анализов — например, на уровни гормонов щитовидной железы.