Ветеринар дал совет, как отучить кошку ходить по столам

Если вы когда-нибудь заходили на кухню и обнаруживали, что ваша кошка без всякого стеснения ходит по столам как у себя дома (что в общем-то в ее понимании вполне даже нормально), стоит разобраться, почему она так «наглеет».
Есть научно доказанные причины такого поведения вашего питомца, объясняют ветеринары. И успокаивают отчаявшихся: вполне реально отучить кошку залезать туда, куда ей нельзя, по вашему мнению. Существуют надежные и проверенные способы заставить животных раз и навсегда прекратить так делать.
Почему кошки ходят по столам
«Кошки разгуливают по столам и другим доступным им поверхностям с целью все контролировать — наблюдать за своей территорией, —
А еще столешницы привлекают животных своим теплом, если на них попадают лучи солнца. Ну и, конечно, остаются источником манящих запахов и вкусной еды.
Так что, определившись с тем, почему вашей кошке нравится разгуливать по столам, вы найдете и способы отучить ее от этой привычки.
Кошка на столе: что делать
Убирайте лишнее
«Если на столе не будет ничего интересного для кошки, то с большой долей вероятности она не захочет его исследовать и перестанет по нему ходить, — уверен ветеринар. — Так что по максимуму убирайте со столов еду и все привлекательное для котов».
А еще отлично помогает установка на кухне или где-то рядом с ней высокой и доступной для кошки поверхности — специального «кошачьего дерева» или другой альтернативы, позволяющей кошке исследовать и контролировать территорию. В домах, где есть лестницы, с которых питомцы наблюдают за окружающими, животные редко разгуливают по столам.
Измените место хранения лакомств
Если кошка постоянно мяукает в поисках еды или пытается есть человеческую пищу, кормите ее чаще или оставляйте что-то съедобное, привлекательное и невредное ей на полу.
И лучше не хранить кошачьи лакомства на полках над столами, чтобы не заставлять животное идти прямиком на привлекательный запах.
Используйте простую воспитательную технику
Кошек вполне возможно и воспитать, отмечает ветеринар. Есть специальные устройства — кликеры, звук которых дает понять кошке, что она все делает правильно и за такое поведение получает угощение.
«Я сам видел, как кошки с помощью кликера приучались не ходить по столам. Они сначала по щелчку, а потом и сами уходили в свой высокий домик, — говорит доктор Спрэгли. — Работает метод просто. Без криков и агрессии снимите кошку со стола, покажите ей на домик, позвольте залезть туда, используйте кликер и только потом угостите кошку. Уже через несколько таких воспитательных сессий кликер будет ассоциироваться у животного с лакомством.