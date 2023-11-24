Ветеринар дал совет, как отучить кошку ходить по столам

«Я сам видел, как кошки с помощью кликера приучались не ходить по столам. Они сначала по щелчку, а потом и сами уходили в свой высокий домик, — говорит доктор Спрэгли. — Работает метод просто. Без криков и агрессии снимите кошку со стола, покажите ей на домик, позвольте залезть туда, используйте кликер и только потом угостите кошку. Уже через несколько таких воспитательных сессий кликер будет ассоциироваться у животного с лакомством.