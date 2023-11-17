Почему кошки так любят коробки: ветеринар назвала 5 причин

Если и ваша кошка предпочитает простые картонные коробки самым дорогим игрушкам, мягким лежанкам и уютным домикам, этому есть объяснение.
Ветеринар рассказала, в чем причина такой нежной любви кошек к коробкам и как объясняется их поведение. Оказывается, часто все дело в инстинктах, но и не только в них.
Почему кошки любят коробки
1. Хотят согреться
Любая кошка любит тепло, она выбирает места для сна в самых прогретых местах вашего жилища, нередко может залезть под одеяло. Да, картонная коробка не похожа на теплый домик, но в ней действует закон «сохранения энергии».
«У картона очень низкая теплопроводность, он прекрасный теплоизолятор. Залезая в коробку, кошка не теряет тепло тела, и ей становится уютно», —
Так что, если вы не против коробки, которую облюбовал ваш кот, положите на ее дно подстилку, и животное будет вам очень благодарно.
2. Метят территорию
Для кошки важна территориальность. Вы наверняка замечали, как питомец садится на игрушку, ставит лапы на разные предметы, изучает все вновь появившееся в радиусе ее обитания.
«Именно поэтому коробка с ее конкретными границами так очаровывает кошек, — продолжает ветеринар. — Они очень территориальные существа, которым необходимо знать и показывать другим, что принадлежит именно им. А еще коробку можно качественно пометить, и тогда она становится для кошки очень безопасным местом».
3. Собираются охотиться
Коробка — это замкнутое пространство, в котором можно устроить отличную засаду. Кошки, будучи хищниками, определяют и оценивают это моментально — действуют на инстинктах. Именно из коробки можно подстеречь беззащитную на открытом пространстве добычу, эта позиция дает преимущество для кошки.
«Поэтому коробка снижает уровень беспокойства у котов и позволяет им чувствовать себя комфортно, настоящими „крутыми парнями“, — говорят ветеринары. — Бросьте в коробку игрушечную мышь, и питомец проведет целый день, играя с ней».
4. Хотят расслабиться
Есть исследование, которое доказывает, что кошкам, которых только-только взяли из приюта в новый дом, надо предоставить пустую коробку — так они будут меньше стрессовать и лучше адаптируются.
«Кошки спят по 16 часов в день, и ощущение безопасности им создают замкнутые пространства, в том числе и коробки, — объясняет врач. — Стенки коробки давят на животное, для них это то же самое, как объятия для человека или давление тяжелого одеяла). Это дает ощущение покоя и комфорта».
5. Проявляют любопытство
Это самое простое объяснение, почему кошки так любят коробки. Они ужасно любопытны!
«Кошкам нравится все исследовать, — продолжает эксперт. — Новый объект в доме — пакет из магазина, сумка или пустая коробка вызывают у них живейший интерес. Это выше их сил — обойти их стороной, ведь это повод обнюхать, изучить, исследовать увлекательный объект со всех сторон».