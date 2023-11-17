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Почему кошки так любят коробки: ветеринар назвала 5 причин

Как только в доме появляется свободная коробка, кошка почти всегда тут же забирается в нее. Ваш домашний питомец тоже так делает? У него на это пять причин.

17 ноября 20231
кот коробка
Источник:

iStockphoto

Если и ваша кошка предпочитает простые картонные коробки самым дорогим игрушкам, мягким лежанкам и уютным домикам, этому есть объяснение.

Ветеринар рассказала, в чем причина такой нежной любви кошек к коробкам и как объясняется их поведение. Оказывается, часто все дело в инстинктах, но и не только в них.

Почему кошки любят коробки

1. Хотят согреться

Любая кошка любит тепло, она выбирает места для сна в самых прогретых местах вашего жилища, нередко может залезть под одеяло. Да, картонная коробка не похожа на теплый домик, но в ней действует закон «сохранения энергии».

«У картона очень низкая теплопроводность, он прекрасный теплоизолятор. Залезая в коробку, кошка не теряет тепло тела, и ей становится уютно», — объяснила ветеринар Паола Морено.

Так что, если вы не против коробки, которую облюбовал ваш кот, положите на ее дно подстилку, и животное будет вам очень благодарно.

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2. Метят территорию

Для кошки важна территориальность. Вы наверняка замечали, как питомец садится на игрушку, ставит лапы на разные предметы, изучает все вновь появившееся в радиусе ее обитания.

«Именно поэтому коробка с ее конкретными границами так очаровывает кошек, — продолжает ветеринар. — Они очень территориальные существа, которым необходимо знать и показывать другим, что принадлежит именно им. А еще коробку можно качественно пометить, и тогда она становится для кошки очень безопасным местом».

3. Собираются охотиться

Коробка — это замкнутое пространство, в котором можно устроить отличную засаду. Кошки, будучи хищниками, определяют и оценивают это моментально — действуют на инстинктах. Именно из коробки можно подстеречь беззащитную на открытом пространстве добычу, эта позиция дает преимущество для кошки.

«Поэтому коробка снижает уровень беспокойства у котов и позволяет им чувствовать себя комфортно, настоящими „крутыми парнями“, — говорят ветеринары. — Бросьте в коробку игрушечную мышь, и питомец проведет целый день, играя с ней».

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4. Хотят расслабиться

Есть исследование, которое доказывает, что кошкам, которых только-только взяли из приюта в новый дом, надо предоставить пустую коробку — так они будут меньше стрессовать и лучше адаптируются.

«Кошки спят по 16 часов в день, и ощущение безопасности им создают замкнутые пространства, в том числе и коробки, — объясняет врач. — Стенки коробки давят на животное, для них это то же самое, как объятия для человека или давление тяжелого одеяла). Это дает ощущение покоя и комфорта».

5. Проявляют любопытство

Это самое простое объяснение, почему кошки так любят коробки. Они ужасно любопытны!

«Кошкам нравится все исследовать, — продолжает эксперт. — Новый объект в доме — пакет из магазина, сумка или пустая коробка вызывают у них живейший интерес. Это выше их сил — обойти их стороной, ведь это повод обнюхать, изучить, исследовать увлекательный объект со всех сторон».

Автор текста:Анна Майская
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