Почему кошки так любят коробки: ветеринар назвала 5 причин

«Кошки спят по 16 часов в день, и ощущение безопасности им создают замкнутые пространства, в том числе и коробки, — объясняет врач. — Стенки коробки давят на животное, для них это то же самое, как объятия для человека или давление тяжелого одеяла). Это дает ощущение покоя и комфорта».