Бледность, частый пульс и еще 8 признаков, что у вас начинается анемия

Анемия — достаточно серьезное нарушение в работе организма, связанное с изменением состава и свойств крови. Чаще всего с ним сталкиваются женщины и маленькие дети, но иногда анемию диагностируют и у мужчин. Если патологию не лечить, страдать от нее начнут все органы, что скажется на общем самочувствии. О том, как проявляется анемия и при каких симптомах пора обращаться за медицинской помощью, «Доктору Питеру» рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.