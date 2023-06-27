Гемоглобин упал до 53: врачи спасли жизнь женщине с редкой формой анемии

62-летняя женщина была госпитализирована в флагманский центр больницы имени Вересаева в Москве в очень тяжелом состоянии, жизнь ее была под угрозой. Уровень гемоглобина у пациентки был всего 53 г/л. Норма при этом для женщины — 115-135.
Редкая форма анемии
Оказалось, у пациентки аутоимунная гемолитическая анемия с холодовыми антителами. То есть гемоглобин у нее снижался при воздействии холода.
«Заболевание сопровождается гемолизом — внесосудистым разрушением эритроцитов. Это происходит при воздействии холода, а также на фоне инфекционных заболеваний, когда активируется иммунитет, вырабатываются антитела, которые борются не только с инфекцией, но и с собственными клетками», —
Хуже всего женщине приходилось зимой. Любое переохлаждение и простуда, даже сквозняк, в разы увеличивали вероятность активации антител и провоцировали снижение гемоглобина.
Пришлось подогревать
Женщине требовалась трансфузия эритроцитной взвеси — концентрата эритроцитов. Но было одно «но». Он должен был быть не комнатной температуры, как обычно, а гораздо теплее — из-за высокого риска разрушения эритроцитов. Иначе гемоглобин бы у женщины снизился еще сильнее.
Врачи приняли решение подогреть эритроцитную взвесь до 37 градусов. Причем поддерживать такую температуру было необходимо в течение всей процедуры переливания, то есть около часа.
Это стало возможным благодаря специальному аппарату, который врачи применяют для выполнения переливания растворов пациентам, поступающим в стационар с сильным переохлаждением.
История спасения
В итоге пациентке была перелита всего одна доза компонента крови, которая позволила справиться с критически низким уровнем гемоглобина. Ранее таким пациентам длительно, в течение нескольких недель, проводили терапию высокими дозами гормонов.
Уже через день женщину выписали из стационара в стабильном состоянии. Сейчас она дома, под наблюдением амбулаторных врачей.
Эта опасная анемия
Врачи предупреждают: анемия есть у каждой третьей женщины. Это состояние многие могут даже не замечать, типичные для нее усталость, хрупкость ногтей, выпадение волос списывают на стрессы, нехватку витаминов и так далее.
Но низкий гемоглобин и дефицит кислорода в организме могут привести к серьезным сбоям и в других органах и системах: хуже работают желудок и кишечник, щитовидная железа, тяжело нервной системе, растет лишний вес.
Ни в коем случае нельзя ставить себе диагнозы и начинать принимать какие-то добавки и витамины. Назначить лечение может только врач. Если вы подозреваете у себя дефицит железа, не тяните, запишитесь на прием к специалисту.