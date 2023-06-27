Гемоглобин упал до 53: врачи спасли жизнь женщине с редкой формой анемии

62-летняя женщина была госпитализирована в флагманский центр больницы имени Вересаева в Москве в очень тяжелом состоянии, жизнь ее была под угрозой. Уровень гемоглобина у пациентки был всего 53 г/л. Норма при этом для женщины — 115-135.