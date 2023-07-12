Полный шкаф одежды, а хожу в одном и том же: 3 причины, почему люди выбирают минимализм

Есть и такие, кто не прочь одеться ярко и интересно, но для них это большая задача, которую не хочется или тяжело решать ежедневно. Они могут быть не уверены в своем вкусе и умении собрать красивый образ. Или у них может быть серьезный дефицит ресурсов, например, в случае высокой загруженности, а иногда подавленности и депрессии. Даже если они покупают себе много красивых вещей в гардероб, в итоге все это не носится.