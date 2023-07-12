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Полный шкаф одежды, а хожу в одном и том же: 3 причины, почему люди выбирают минимализм

Как говорится в известной пословице, встречают по одежке. Однако даже среди женщин есть немало тех, кто предпочитает постоянно ходить в одних джинсах и футболке. И дело здесь не всегда в финансовых возможностях.

12 июля 2023
одежда поведение
Источник:
IStockphoto

Одежда считается одним из основных способов самовыражения. С ее помощью можно подчеркнуть индивидуальность, принадлежность к определенной группе, статус или просто свое настроение. Но нужен такой способ самовыражения далеко не всем. Даже если в шкафу полно разной одежды, некоторые все равно выбирают минимализм в своем образе и не стремятся произвести впечатление с помощью одежды.

По словам психолога Марии Даниной, причин у такого отношения людей к одежде и новым образам может быть много. Вот лишь три из них.

Мария Данина
Психология

Психолог, основатель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук

1. Не придают одежде особого значения

Такие люди в принципе с трудом покупают какие-то вещи для особых поводов, и то, скорее, потому, что от них этого ждут, а не потому, что им самим этого хочется. Такие люди часто говорят, что ненавидят магазины одежды и хотели бы, чтобы у них была универсальная форма на все случаи жизни.

2. Любят простоту во всем

Есть люди, которые ценностно предпочитают минимализм во всем, включая одежду. Это может быть связано как с чисто физическим отторжением перегруженного пространства и визуала, так и с прагматическими соображениями.

Например, отказ от разнообразной одежды экономит деньги, время и ментальные ресурсы человека. У таких людей даже костюм «на выход» может выглядеть довольно скромно, хотя им самим будет казаться, что они перегибают палку. 

3. Не могут и не хотят думать об образе каждый день

Есть и такие, кто не прочь одеться ярко и интересно, но для них это большая задача, которую не хочется или тяжело решать ежедневно. Они могут быть не уверены в своем вкусе и умении собрать красивый образ. Или у них может быть серьезный дефицит ресурсов, например, в случае высокой загруженности, а иногда подавленности и депрессии. Даже если они покупают себе много красивых вещей в гардероб, в итоге все это не носится.

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Как подчеркивает психолог, не стоит делать выводов о человеке по его внешнему виду.

«Таким образом, если мы встречаем человека в простом, повторяющемся и не привлекающем взгляд образе постоянно, это может означать что угодно — от безразличия к одежде и самовыражения через нее до депрессии, когда сложно с кровати встать, а не то что выбрать новый образ», — заключила специалист.

О чем может говорить любовь женщины к одежде в обтяжку, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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