Немеют пальцы на руках: эти советы помогут восстановить чувствительность

Придется в корне поменять двигательные привычки, убрав то, что мешает организму нормально функционировать, — отойти от обычного поведения и взглянуть на себя под другим углом. Главное внимание нужно уделить проблемным участкам тела и отучить себя от неправильных поз как на работе, так и во время отдыха. Отсутствие самоконтроля может спровоцировать не только неприятные ощущения в руках, но и действительно серьезные заболевания: инсульт и болезнь Альцгеймера.