Немеют пальцы на руках: эти советы помогут восстановить чувствительность

С проблемой потери чувствительности в кистях, пальцах рук сталкивается как минимум каждый второй житель планеты. Причина неприятного симптома зачастую кроется в легкомысленном отношении людей к своему здоровью, считают многие врачи.
Подробнее об онемении в руках и способах избавиться от него рассказывает эксперт в области физической реабилитации.
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера. Стаж более 20 летЛичный сайт
Почему немеют пальцы
По данным международных медицинских организаций, 65% заболеваний, которые преследуют человека, обусловлены неправильным образом жизни. Мы не задумываемся о том, как сидим, ходим, дышим. Словом, действуем автоматически, тем самым причиняя себе вред.
Механика возникновения онемения пальцев достаточно сложна, потому что требует обратить внимание на четыре ориентира нашего тела:
шейный отдел позвоночника;
подключичная ямка;
локтевой сгиб;
лучезапястный сустав.
Именно в этих участках происходит компрессия сосудистого и нервного пучков.
Что чаще всего вызывает онемение пальцев
Нарушение кровообращения из-за неправильной позы. Некоторые люди много времени проводят полулежа с мобильным телефоном в руках. В таком положении тело изгибается в позвоночнике; плечевой, локтевой, лучезапястные суставы тоже согнуты. Все это способствует компрессии и спазму тканей сразу в нескольких местах. Вредна и длительная работа за компьютером: она провоцирует защемление нервов запястья, что негативно отражается на чувствительности рук.
Остеохондроз шейного отдела позвоночника и межпозвоночная грыжа. Эти патологии могут вызывать сжатие нервных окончаний и онемение пальцев.
Мигрень. Иногда симптом может быть связан со спазмом, характерным для этого заболевания.
Диабетическая нейропатия. В этом случае речь идет о патологиях, вызванных сахарным диабетом.
Раздражение нервных окончаний из-за травмы или воспаления.
Сосудистые заболевания: атеросклероз, тромбоз, проблемы с кровоснабжением головного мозга.
Как восстановить чувствительность рук
Чтобы наладить работу опорно-двигательного аппарата, нужно рассматривать свою мышечную активность с новых позиций.
Придется в корне поменять двигательные привычки, убрав то, что мешает организму нормально функционировать, — отойти от обычного поведения и взглянуть на себя под другим углом. Главное внимание нужно уделить проблемным участкам тела и отучить себя от неправильных поз как на работе, так и во время отдыха. Отсутствие самоконтроля может спровоцировать не только неприятные ощущения в руках, но и действительно серьезные заболевания: инсульт и болезнь Альцгеймера.
Для восстановления кровоснабжения рекомендуется делать гимнастику для мышц-разгибателей, находящихся в нижней, верхней и средней частях спины.
Важно также тренировать мускулатуру плечевого пояса: трехглавую мышцу, ротаторные манжеты, малую круглую и подостную мышцы.
Эффективный способ — растяжка сгибательной группы мышц. Это простые упражнения, которые вполне можно освоить самостоятельно. Комплекс состоит из приседаний на слегка согнутых ногах, выпадов, проработки квадрицепсов и подколенных сухожилий.
«Регулярные занятия спортом и перемена образа жизни помогут справиться с проблемой онемения пальцев рук, снять зажимы и спазмы, нормализовать кровообращение в верхних конечностях, — резюмирует Владимир Бондаренко.