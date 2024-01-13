Вы о них и не подумаете: 8 неочевидных опасностей на вашей кухне

На кухне всегда важно соблюдать осторожность, чтобы не навредить здоровью. Помимо открытого огня и острых ножей опасность представляют также вредоносные бактерии, грибки или некоторые другие, о которых мы попросту забываем.
На кухне есть целый ряд предметов, чистота и безопасность которых должны стать предметом пристального внимания, чтобы не возникали отравления и проблемы с пищеварением. Патофизиолог Елена Парецкая назвала восемь предметов на кухне, которые могут стать причиной ухудшения здоровья, поэтому стоит помнить о том, как себя обезопасить.
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«Вне зависимости от того, готовится пища на профессиональной кухне различных заведений общепита или вы кулинарите дома, важно знать об основных опасностях, которые могут вас поджидать, — говорит патофизиолог Елена Парецкая. — Помимо риска ожогов и порезов есть и менее очевидные, но от этого не менее серьезные. Это поверхности предметов, используемых во время готовки, закрытые окна и незаточенные ножи. Но давайте разберемся во всем по порядку».
1. Разделочные доски
Если они редко меняются и неправильно моются, используется одна и та же доска для разных видов продуктов — мяса, хлеба, овощей и т.д., она может копить в себе патогенные бактерии, провоцирующие отравление.
«Если поверхность доски повреждена, нужно немедленно заменить ее новой, а также завести как минимум 3-4 отдельные доски — для мяса и рыбы, для хлеба и других готовых продуктов, для фруктов и овощей — и использовать их только для нарезки и разделки именно этой группы», — советует врач.
2. Ножи, если они затупились
«Казалось бы, самыми опасными должны быть острые ножи, но в реальности все наоборот. Затупленный нож плохо режет, стимулируя вас прикладывать больше усилий — давящих и рубящих движений. В итоге нож может соскользнуть и привести к травмам. Поэтому всегда следите за заточкой ножей», — рекомендует врач.
3. Поверхность столешниц
«Максимум, что мы делаем, — это проходим по поверхности столешниц бумажной салфеткой или влажной тряпкой, убирая видимые загрязнения и крошки. Но в течение дня на столешнице могут лежать пакеты с едой, ключи, разные предметы, чашки, ложки и т.д., — напоминает эксперт. — Поэтому важно проводить регулярную дезинфекцию столешниц хотя бы раз в неделю. Можно взять литр воды и ложку отбеливателя, пройти этим раствором из распылителя, затем вытереть поверхности насухо. Для деликатных поверхностей подойдет раствор соды или спирта, хозяйственного мыла».
4. Кастрюли и сковороды с поврежденным покрытием
Повреждения эмалированного или антипригарного покрытий — это повод для того, чтобы немедленно расстаться со сковородой или кастрюлей.
«Если продолжить готовить в них пищу, пострадает не только вкус продуктов, также в пище могут накапливаться соли тяжелых металлов, оксиды железа и другие вредные соединения, — объясняет Елена Парецкая. — Для того чтобы не портить покрытие, нужно использовать пластиковые или деревянные лопатки, ложки или вилки, мыть посуду без абразивов и металлических щеток».
5. Техника с поврежденным проводом
На кухне, где частый контакт с водой и есть острые предметы, поврежденный провод может стать причиной поражения током и пожара из-за электрического замыкания.
«Если есть малейшие заломы или повреждения провода любой бытовой техники, приборы нужно немедленно отдать в ремонт или выкинуть. Аналогично и при повреждении вилки: если она плохо контачит, нужно ее заменить», — объясняет патофизиолог.
6. Пластиковые контейнеры
Если контейнеры повреждены изнутри или пропитались запахами еды, окрасились, изменили цвет, нужно их без сожаления менять на новые. В идеале стоит отдавать предпочтение стеклянным контейнерам: они гигиеничные и долговечные.
7. Ручки на бытовой технике
Мы редко задумываемся о чистоте ручек различной техники, которую трогаем в течение дня. Не будете же вы каждый раз бежать мыть руки, схватившись за дверцу холодильника или микроволновки.
«Поэтому поверхности, которых часто касаются наши руки на кухне, нужно периодически дезинфицировать, поскольку на них могут быть опасные бактерии, вирусы и грибки. Поэтому обязательно надо протирать эти поверхности тряпкой с антисептическим раствором или обрабатывать пароочистителем», — говорит врач.
8. Кухонные полотенца и тряпки
Самый идеальный вариант — это использовать на кухне только одноразовые бумажные полотенца. Но подобная идея может быть слишком дорогой, поэтому нужно регулярно стирать кухонные полотенца и салфетки.
«Лучше подбирать для кухни вафельные полотенца, они выдерживают кипячение и отбеливание, — уверена эксперт. — Каждый раз, вытирая руки после пищи, вы оставляете на текстиле бактерии, поэтому важно тщательно просушивать тряпки и стирать их каждые два-три дня».