Вы о них и не подумаете: 8 неочевидных опасностей на вашей кухне

«Вне зависимости от того, готовится пища на профессиональной кухне различных заведений общепита или вы кулинарите дома, важно знать об основных опасностях, которые могут вас поджидать, — говорит патофизиолог Елена Парецкая. — Помимо риска ожогов и порезов есть и менее очевидные, но от этого не менее серьезные. Это поверхности предметов, используемых во время готовки, закрытые окна и незаточенные ножи. Но давайте разберемся во всем по порядку».