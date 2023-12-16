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Врачи в Тайнане удалили 300 камней из почек девушки, которая несколько лет не пила воду

Более 300 камней было удалено из почек 20-летней жительницы Тайваня. В больнице врачам она призналась, что уже давно пьет только популярный пузырьковый чай, а к воде равнодушна.

16 декабря 2023
вода
Источник:

iStockphoto

20-летняя жительница Тайваня обратилась в больницу за помощью с жалобами на сильную боль в пояснице и повышение температуры. Врачи провели обследование и обнаружили, что ее почки буквально набиты камнями.

Камни как булочки

Результаты УЗИ, на которое сразу же направили пациентку, очень впечатлили медиков. Правая почка была увеличена в размерах, и в ней, как и в левой, обнаружились около 300 камней размером от 5 мм до 2 см.

Как рассказал лечащий девушку хирург Линь Цаян из медицинского центра Чи Мэй в городе Тайнань, камни выглядели «как приготовленные на пару булочки» — гладкие, будто отполированные.

Пациентке провели чрескожную нефролитотомию, когда камни удаляют тончайшим инструментом через разрез между кожей на спине и почкой, сообщает The Mirror.

Врачи в Тайнане удалили 300 камней из почек девушки, которая несколько лет не пила воду

Фото медицинского центра Чи Мэй в городе Тайнань. Так выглядели камни в почках девушки

Источник:

https://www.chimei.org.tw/

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Сладкое увлечение

Врачи предположили, что такое количество камней в почках у девушки образовалось из-за того, что она чрезмерно увлекалась сладкими пузырьковыми чаями «бабл-ти» (это пенистый чайный напиток с добавлением шариков из тапиоки, который пьют через трубочку), фруктовыми соками и алкоголем. Девушка призналась, что уже много лет вообще не пьет воду.

Скорее всего, именно это и вызвало хроническое обезвоживание — состояние, при котором моча становится более концентрированной, а содержащиеся в ней минералы кристаллизуются, образуя камни, объяснили врачи.

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Почему появляются камни в почках

Чаще камни в почках находят у мужчин. В группе риска люди старше 40-50 лет.

Камни могут расти годами, не вызывая никакого дискомфорта у человека. Признаком, что в почках уже появились камни, может быть изменение цвета мочи, повышение температуры, тошнота и рвота, частые позывы к мочеиспусканию, боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.

Врачи советуют: если не хотите удалять камни, старайтесь не злоупотреблять этими продуктами:

  • соленым;

  • пряностями;

  • копченостями;

  • помидорами;

  • витамином С и продуктами, богатыми им;

  • зеленью.

Один из самых доступных методов диагностики мочекаменной болезни — УЗИ почек. И если по результатам ультразвука в заключении вы видите «без патологий», по словам врача, можно не беспокоиться минимум год.

О том, что с почками все в порядке, могут также сказать такие показатели крови, как креатинин или мочевина.

Автор текста:Анна Майская
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