Врачи в Тайнане удалили 300 камней из почек девушки, которая несколько лет не пила воду

Врачи предположили, что такое количество камней в почках у девушки образовалось из-за того, что она чрезмерно увлекалась сладкими пузырьковыми чаями «бабл-ти» (это пенистый чайный напиток с добавлением шариков из тапиоки, который пьют через трубочку), фруктовыми соками и алкоголем. Девушка призналась, что уже много лет вообще не пьет воду.