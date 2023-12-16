Врачи в Тайнане удалили 300 камней из почек девушки, которая несколько лет не пила воду

20-летняя жительница Тайваня обратилась в больницу за помощью с жалобами на сильную боль в пояснице и повышение температуры. Врачи провели обследование и обнаружили, что ее почки буквально набиты камнями.
Камни как булочки
Результаты УЗИ, на которое сразу же направили пациентку, очень впечатлили медиков. Правая почка была увеличена в размерах, и в ней, как и в левой, обнаружились около 300 камней размером от 5 мм до 2 см.
Как рассказал лечащий девушку хирург Линь Цаян из медицинского центра Чи Мэй в городе Тайнань, камни выглядели «как приготовленные на пару булочки» — гладкие, будто отполированные.
Пациентке провели чрескожную нефролитотомию, когда камни удаляют тончайшим инструментом через разрез между кожей на спине и почкой,
Сладкое увлечение
Врачи предположили, что такое количество камней в почках у девушки образовалось из-за того, что она чрезмерно увлекалась сладкими пузырьковыми чаями «бабл-ти» (это пенистый чайный напиток с добавлением шариков из тапиоки, который пьют через трубочку), фруктовыми соками и алкоголем. Девушка призналась, что уже много лет вообще не пьет воду.
Скорее всего, именно это и вызвало хроническое обезвоживание — состояние, при котором моча становится более концентрированной, а содержащиеся в ней минералы кристаллизуются, образуя камни, объяснили врачи.
Почему появляются камни в почках
Чаще камни в почках находят у мужчин. В группе риска люди старше 40-50 лет.
Камни могут расти годами, не вызывая никакого дискомфорта у человека. Признаком, что в почках уже появились камни, может быть изменение цвета мочи, повышение температуры, тошнота и рвота, частые позывы к мочеиспусканию, боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.
Врачи советуют: если не хотите удалять камни, старайтесь не злоупотреблять этими продуктами:
соленым;
пряностями;
копченостями;
помидорами;
витамином С и продуктами, богатыми им;
зеленью.
Один из самых доступных методов диагностики мочекаменной болезни — УЗИ почек. И если по результатам ультразвука в заключении вы видите «без патологий», по словам врача, можно не беспокоиться минимум год.
О том, что с почками все в порядке, могут также сказать такие показатели крови, как креатинин или мочевина.