7 признаков, по которым врач-гериатр определяет, что вы стареете неправильно

Здоровое старение — это сочетание сразу трех факторов. За долголетие отвечают хорошее физическое здоровье, эмоциональное и психическое благополучие.
«Эти три компонента как три кита «правильной» старости», —
7 признаков, что вы стареете неправильно
1. Вы не изучаете ничего нового
Очень важно продолжать оставаться любопытным, жаждущим новых знаний и опыта. «Это плохой признак, если вы не получаете никаких новых навыков, не тренируете свой мозг», — уверена гериатр. Она советует пожилым людям не бояться осваивать компьютер и смартфон, играть в настольные игры, изучать языки или даже осваивать игру на музыкальном инструменте. «Все это формирует новые нейронные связи в мозге и делает вас когнитивно сильным человеком», — говорит врач.
Ее слова подтверждаются исследованиями. На 11% меньше склонны к деменции те люди, которые ведут дневник, пользуются компьютером или имеют какое-то постоянное хобби.
2. Вы молчите о том, в чем нуждаетесь
Гериатр призывает ни в коем случае не молчать, если вас что-то беспокоит в пожилом возрасте, тревожит и мучит. Страдания в одиночестве контрпродуктивны и могут привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем. «Не бойтесь признаваться близким в своих негативных чувствах, переживаниях, плохом самочувствии, говорите о своих потребностях», — объясняет врач.
3. Вы мало общаетесь с людьми
Изоляция для пациентов гериатра противопоказана. Общение улучшает когнитивное здоровье. «Мозг — это мышца, и, если вы ни с кем не разговариваете в течения дня, сидите в четырех стенах, он может „закиснуть“ без стимуляции», — говорит врач. Поэтому стоит чаще разговаривать с близкими по телефону, встречаться с ними лично, записываться в группы по интересам, посещать курсы и кружки, не отказываться от приглашений на прогулки или на мероприятия самого разного свойства.
Недавнее исследование
4. Не следите за физическим здоровьем
Основа здоровья — правильное питание и регулярная физическая нагрузка. Важны и регулярные проверки у врачей. Обязательно контролируйте давление, уровень сахара, холестерина, проходите диспансеризацию раз в год.
Самоконтроль за здоровьем, внимательное отношение к своему телу и организму снижает число рецидивов хронических заболеваний, повышает жизненную активность и способствует хорошему самочувствию и улучшению внешнего вида.
5. Не делаете то, что вам нравится
Даже если вы уже пожилой человек со своим набором болячек, нет никаких причин отказываться от того, что доставляет вам удовольствие. Вы можете позволить себе делать то, что вам нравится, и быть счастливыми.
Это может быть все, что угодно, в зависимости от уровня доходов и ваших личных предпочтений: прогулки по городу, чтение, написание книги своей жизни, походы в кино и театры, путешествия, увлечение кулинарией и изучение новых рецептов и так далее.
6. Принимаете лекарства и БАДы без разбора
Если вы продолжаете пить таблетки, которые вам прописали пять лет назад, это неправильная тактика. Ведь состояние организма меняется, как и подходы к лечению, появляются новые современные и более эффективные препараты. Узнайте у вашего доктора — может, есть смысл пересмотреть давние назначения?
Стоит обсудить с врачом и прием разного вида лекарств. Иногда они могут взаимодействовать друг с другом и вызывать побочные и неожиданные эффекты.
Очень важно также ни в коем случае не прописывать себе препараты без согласования с врачом. Речь идет не только о лекарствах, но и о различных витаминах, биологических добавках, которые многие считают безобидными. Это может быть опасно.
7. Не говорите на важные темы
Всегда полезно поговорить с семьей и друзьями о том, чего вы сами хотите, если будете госпитализированы, потеряете трудоспособность или память. Это поможет вашим близким быть готовыми к возникновению каких-либо незапланированных стрессовых ситуаций.
Это гарантия, что ваш голос будет услышан, когда вы станете старше. Окружающим не придется принимать за вас важные решения. Вы позаботитесь об этом заранее.