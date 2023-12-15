7 признаков, по которым врач-гериатр определяет, что вы стареете неправильно

Изоляция для пациентов гериатра противопоказана. Общение улучшает когнитивное здоровье. «Мозг — это мышца, и, если вы ни с кем не разговариваете в течения дня, сидите в четырех стенах, он может „закиснуть“ без стимуляции», — говорит врач. Поэтому стоит чаще разговаривать с близкими по телефону, встречаться с ними лично, записываться в группы по интересам, посещать курсы и кружки, не отказываться от приглашений на прогулки или на мероприятия самого разного свойства.