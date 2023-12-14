Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые из Кентербери нашли связь двух простых упражнений со здоровьем сердца

Если вы хотите укрепить свое сердце, делайте регулярно эти упражнения. Британские исследователи выяснили, что они особенно эффективны, для гипертоников в том числе.

14 декабря 2023
упражнение сердце
Источник:

iStockphoto

Сильное сердце — ключ к здоровой жизни. Один из самых главных факторов риска, подрывающих здоровье нашего «мотора», — высокое артериальное давление. Как известно, лучший способ не допустить гипертонии — правильное питание и регулярная физическая нагрузка. Но какие упражнения наиболее эффективно влияют на уровень давления?

Эти два упражнения лучше других

Исследователи из Кентерберийского университета Крайст-Черч выяснили, что есть два упражнения, которые особенно хорошо влияют на сердце и нормализуют давление. Это так называемые изометрические упражнения — на статику, при которых группы мышц напрягаются без движения. Тело во время их выполнения находится в напряжении в течение нескольких секунд.

Ученые сравнили эффект от этих упражнений с тем, что дают аэробные, силовые и высокоинтенсивные HIIT-тренировки. Вывод очевиден: для здоровья кардиосистемы, конечно, полезны и те, и другие, и третьи. Но изометрические упражнения все же эффективнее снижают и нормализуют давление.

Читайте также

  1. Классическая планка с упором на предплечья, когда тело образует прямую линию. Хорошим уровнем тренированности считается способность удерживать планку 2 минуты. Начинать же можно с 10-30 секунд, постепенно увеличивая время.

  2. «Стульчик», когда вы фиксируете сидячее положение: прямая спина прижата к стене, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов. Голень должна быть строго перпендикулярно полу, угол в коленном и тазобедренном суставах — 90 градусов, руки опущены по бокам, расслаблены. Ноги при этом расставлены примерно на ширине плеч, носки смотрят вперед, пресс слегка напряжен. Голову держать нужно ровно. Сидите в таком положении столько времени, сколько сможете.

Во время этих упражнений важно не задерживать дыхание.

«Такие статичные упражнения увеличивают напряжение в мышцах, если фиксировать позу в течение двух минут, а затем вызывают прилив крови, когда вы снова расслабляетесь», — объясняет один из авторов исследования Джейми О’Дискрол, пишет издание Focus.

Читайте также

И ходьба

Ранее ученые выяснили, что прохождение более пяти лестничных пролетов в день (около 50 ступенек) по направлению вверх помогло участникам исследования на 20% снизить риск атеросклероза сердечно-сосудистой системы — одной из основных причин смертей в мире.

Особенно эффективна подобная профилактика для людей, не склонных к болезням сердца. Но и для уязвимой группы подъем по лестнице очень полезен.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Сердце