Ученые из Кентербери нашли связь двух простых упражнений со здоровьем сердца

Исследователи из Кентерберийского университета Крайст-Черч выяснили, что есть два упражнения, которые особенно хорошо влияют на сердце и нормализуют давление. Это так называемые изометрические упражнения — на статику, при которых группы мышц напрягаются без движения. Тело во время их выполнения находится в напряжении в течение нескольких секунд.