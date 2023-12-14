Женщина лечила кашель мхом и оказалась в реанимации НИИ Склифосовского

77-летняя пенсионерка была госпитализирована в токсикологическое отделение НИИ Склифосовского в Москве с серьезным отравлением. За помощью к врачам она обратилась с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту и тремор.
Посоветовала соседка
Выяснилось, что женщина по совету соседки пила отвар из исландского мха. Якобы этот чудодейственный БАД способен повышать иммунитет и лечит кашель. Дозировку и частоту приема пенсионерка назначила себе самостоятельно. Правда, кашель у женщины не прошел, но «мшистый» БАД выдал серьезную «побочку», отправив москвичку прямиком в реанимацию.
Врачи Склифа признают, что такие пациенты у них не редкость. Периодически в отделение поступают больные с отравлениями фитопрепаратами.
Женщина сутки находилась в реанимации под наблюдением врачей, затем уже в отделении ей провели кишечный лаваж для детоксикации организма и инфузионную терапию. Поднять на ноги пациентку удалось за три дня. Симптомы отравления ее больше не беспокоили.
Врачи НИИ Склифосовского предупреждают: к БАДам стоит относиться крайне осторожно. Назначать их самим себе без консультации с врачом очень опасно.
Как можно отравиться биодобавками: 6 причин
Злоупотребление препаратом — бесконтрольный прием БАДов не в дозировке, назначенной специалистами.
Принятие одного растения за другое.
Все растения содержат фармакологически активные компоненты, поэтому возможны побочные эффекты и даже отравление.
При сочетании с другими препаратами возможно изменение механизма их воздействия.
Состав БАДов не регламентируется. То, что указано на упаковке, не всегда действительно входит в состав препарата. Кроме того, в составе БАДа могут содержаться примеси, о которых производители не предупреждают.
Иногда производители намеренно добавляют металлы в фитопрепараты якобы для усиления эффекта от смеси — это часто встречается в индийской медицине. Или же в состав включают традиционные лекарства, например парацетамол, что также не указывают на упаковке.
Вместо пользы — отек Квинке, инсульт и смерть
Вот лишь несколько реальных случаев, как биодобавки вредили здоровью при бесконтрольном приеме. Сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал у жительницы Петербурга отек Квинке. Биодобавка от артрита, в составе которой были панцири крабов и омаров, вызвала тяжелейшую аллергическую реакцию у 64-летнего пенсионера, он умер. Женщина пила диетические добавки и заработала инсульт: в составе БАДа был крайне опасный и токсичный эфедрин. Добавка для пациентов с псориазом довела женщину до больницы: у нее развилась почечная недостаточность из-за аристолохиевой кислоты в ее составе.