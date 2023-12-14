Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Женщина лечила кашель мхом и оказалась в реанимации НИИ Склифосовского

77-летняя женщина отравилась биодобавкой, в составе которой был мох. Так она повышала иммунитет и пыталась избавиться от кашля. Ее спасали врачи НИИ им. Склифосовского. При выписке они объяснили, что от приема БАДов без согласования с врачом лучше отказаться.

14 декабря 20231
Женщина лечила кашель мхом и оказалась в реанимации НИИ Склифосовского
Источник:

iStockphoto

77-летняя пенсионерка была госпитализирована в токсикологическое отделение НИИ Склифосовского в Москве с серьезным отравлением. За помощью к врачам она обратилась с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту и тремор.

Посоветовала соседка

Женщина лечила кашель мхом и оказалась в реанимации НИИ Склифосовского
Источник:

https://t.me/sklifofficial/

Выяснилось, что женщина по совету соседки пила отвар из исландского мха. Якобы этот чудодейственный БАД способен повышать иммунитет и лечит кашель. Дозировку и частоту приема пенсионерка назначила себе самостоятельно. Правда, кашель у женщины не прошел, но «мшистый» БАД выдал серьезную «побочку», отправив москвичку прямиком в реанимацию.

Врачи Склифа признают, что такие пациенты у них не редкость. Периодически в отделение поступают больные с отравлениями фитопрепаратами.

Женщина сутки находилась в реанимации под наблюдением врачей, затем уже в отделении ей провели кишечный лаваж для детоксикации организма и инфузионную терапию. Поднять на ноги пациентку удалось за три дня. Симптомы отравления ее больше не беспокоили.

Врачи НИИ Склифосовского предупреждают: к БАДам стоит относиться крайне осторожно. Назначать их самим себе без консультации с врачом очень опасно.

Читайте также

Как можно отравиться биодобавками: 6 причин

  1. Злоупотребление препаратом — бесконтрольный прием БАДов не в дозировке, назначенной специалистами.

  2. Принятие одного растения за другое.

  3. Все растения содержат фармакологически активные компоненты, поэтому возможны побочные эффекты и даже отравление.

  4. При сочетании с другими препаратами возможно изменение механизма их воздействия.

  5. Состав БАДов не регламентируется. То, что указано на упаковке, не всегда действительно входит в состав препарата. Кроме того, в составе БАДа могут содержаться примеси, о которых производители не предупреждают.

  6. Иногда производители намеренно добавляют металлы в фитопрепараты якобы для усиления эффекта от смеси — это часто встречается в индийской медицине. Или же в состав включают традиционные лекарства, например парацетамол, что также не указывают на упаковке.

Читайте также

Вместо пользы — отек Квинке, инсульт и смерть

Вот лишь несколько реальных случаев, как биодобавки вредили здоровью при бесконтрольном приеме. Сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал у жительницы Петербурга отек Квинке. Биодобавка от артрита, в составе которой были панцири крабов и омаров, вызвала тяжелейшую аллергическую реакцию у 64-летнего пенсионера, он умер. Женщина пила диетические добавки и заработала инсульт: в составе БАДа был крайне опасный и токсичный эфедрин. Добавка для пациентов с псориазом довела женщину до больницы: у нее развилась почечная недостаточность из-за аристолохиевой кислоты в ее составе.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Статьи и новости