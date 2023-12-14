Женщина лечила кашель мхом и оказалась в реанимации НИИ Склифосовского

Выяснилось, что женщина по совету соседки пила отвар из исландского мха. Якобы этот чудодейственный БАД способен повышать иммунитет и лечит кашель. Дозировку и частоту приема пенсионерка назначила себе самостоятельно. Правда, кашель у женщины не прошел, но «мшистый» БАД выдал серьезную «побочку», отправив москвичку прямиком в реанимацию.

Врачи Склифа признают, что такие пациенты у них не редкость. Периодически в отделение поступают больные с отравлениями фитопрепаратами.

Женщина сутки находилась в реанимации под наблюдением врачей, затем уже в отделении ей провели кишечный лаваж для детоксикации организма и инфузионную терапию. Поднять на ноги пациентку удалось за три дня. Симптомы отравления ее больше не беспокоили.

Врачи НИИ Склифосовского предупреждают: к БАДам стоит относиться крайне осторожно. Назначать их самим себе без консультации с врачом очень опасно.