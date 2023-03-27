Уберите их с глаз долой: 5 вещей на кухне, которые заставляют вас есть больше

Действительно, некоторые вещи, посуда, цветовые решения в интерьере и даже предметы мебели способны не на шутку разжигать аппетит, заставляя нас есть больше и чаще. Поэтому, если вам не удается обуздать свою тягу к еде, начните с пересмотра обстановки на кухне.
Какие вещи на кухне повышают наш аппетит? Нутрициолог Ольга Деккер назвала 10 таких. Проверьте, есть ли они у вас.
Диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения
1. Большие тарелки, чаши и стаканы
Исследования показывают, что люди, которые едят из больших тарелок, часто употребляют больше пищи, чем те, кто ест из небольших. Психологически большая тарелка создает иллюзию того, что порция еды меньше, чем на самом деле.
Совет: Используйте меньшую посуду и приборы. Это поможет создать иллюзию того, что вы едите больше, чем на самом деле, и уменьшить скорость поглощения еды.
2. Большие столы и плотные скатерти
Они тоже могут вызывать иллюзию, что порция еды, которую мы едим, меньше, чем в реальности. Это может привести к перееданию.
Совет: Используйте меньшие столы и легкие скатерти.
3. Яркие стены и мебель
Яркие цвета на стенах и кухонной мебели могут стимулировать аппетит и увеличивать желание есть.
Совет: Попробуйте использовать более спокойную и нейтральную цветовую гамму на стенах, мебели и аксессуарах. Например, серый, белый или бежевый цвета.
4. Слишком мягкие стулья и диваны
Удобство и мягкость могут побудить вас остаться за столом подольше и в итоге съесть побольше.
Совет: Замените мягкие стулья и диваны на более жесткие. Это поможет уменьшить время, которое вы проведете за столом.
5. Телевизор или компьютер
Если на вашей кухне имеется телевизор, или вы берете с собой за стол компьютер, — велик риск переесть. Все это может отвлекать от еды. И в итоге вы даже не заметите, как за просмотром очередного сериала или бесконечного пролистывания соцсетей съедите лишнего.
Совет: Уберите телевизор или компьютер из кухни или по крайней мере не включайте их во время еды. Так вы сможете сосредоточиться на процессе, лучше почувствовать запах и вкус еды и не съесть больше положенного.
7 продуктов, которые разжигают аппетит
Как рассказывала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян, в среднем чувство сытости после приема пищи может сохраняться 2,5–3 часа. И если человек в целом питается правильно и регулярно, чувство голода его не должно беспокоить. Но есть продукты, которые стимулируют аппетит, — их желательно исключить или ограничить в своем рационе, особенно если вам постоянно хочется есть в течение дня. Это:
пряности и специи (однако есть специи, которые, наоборот, могут снижать аппетит и помогать похудеть),
маринады,
соления,
сладости,
шоколад,
консервы,
фастфуд.
По каким признакам можно отличить истинный голод от эмоционального, читайте ЗДЕСЬ.
Кстати
Некоторые вещи в доме могут влиять не только на аппетит, но и на психику, даже неосознанно вызывая неприятные эмоции или подавленное состояние. Ранее психолог Анастасия Корнеева называла 12 вещей, к которым стоит повнимательнее присмотреться, а от некоторых вовсе избавиться.