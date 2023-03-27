Уберите их с глаз долой: 5 вещей на кухне, которые заставляют вас есть больше

1. Большие тарелки, чаши и стаканы

Исследования показывают, что люди, которые едят из больших тарелок, часто употребляют больше пищи, чем те, кто ест из небольших. Психологически большая тарелка создает иллюзию того, что порция еды меньше, чем на самом деле.

Совет: Используйте меньшую посуду и приборы. Это поможет создать иллюзию того, что вы едите больше, чем на самом деле, и уменьшить скорость поглощения еды.

2. Большие столы и плотные скатерти

Они тоже могут вызывать иллюзию, что порция еды, которую мы едим, меньше, чем в реальности. Это может привести к перееданию.

Совет: Используйте меньшие столы и легкие скатерти.

3. Яркие стены и мебель

Яркие цвета на стенах и кухонной мебели могут стимулировать аппетит и увеличивать желание есть.

Совет: Попробуйте использовать более спокойную и нейтральную цветовую гамму на стенах, мебели и аксессуарах. Например, серый, белый или бежевый цвета.

4. Слишком мягкие стулья и диваны

Удобство и мягкость могут побудить вас остаться за столом подольше и в итоге съесть побольше.

Совет: Замените мягкие стулья и диваны на более жесткие. Это поможет уменьшить время, которое вы проведете за столом.

5. Телевизор или компьютер

Если на вашей кухне имеется телевизор, или вы берете с собой за стол компьютер, — велик риск переесть. Все это может отвлекать от еды. И в итоге вы даже не заметите, как за просмотром очередного сериала или бесконечного пролистывания соцсетей съедите лишнего.

Совет: Уберите телевизор или компьютер из кухни или по крайней мере не включайте их во время еды. Так вы сможете сосредоточиться на процессе, лучше почувствовать запах и вкус еды и не съесть больше положенного.