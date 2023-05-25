Обжечься о горячую сковородку — одна из самых распространенных травм, которую можно получить на кухне. Часто случается она из-за спешки и неосторожности. К счастью, ожог во время приготовления пищи, как правило, бывает незначительный — первой степени, когда воздействию высокой температуры подвергается только внешний слой кожи. Гораздо хуже и опаснее ожоги второй и третьей степени, поражающие дерму и более глубокие слои под кожей. С ними сразу надо отправляться в больницу.