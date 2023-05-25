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Чего нельзя делать ни в коем случае, если обжег руку на кухне, — 6 советов клиники Mейо

Те, кто часто готовит, знают, как это бывает больно — обжечь руку о горячую сковородку или раскаленный противень. Надо вскрывать волдырь? Как долго держать руку в воде? Можно закрывать ожог повязкой? На вопросы отвечают эксперты лучшей больницы мира.

25 мая 20231
кухня ожог
Источник:
iStockphoto

Обжечься о горячую сковородку — одна из самых распространенных травм, которую можно получить на кухне. Часто случается она из-за спешки и неосторожности. К счастью, ожог во время приготовления пищи, как правило, бывает незначительный — первой степени, когда воздействию высокой температуры подвергается только внешний слой кожи. Гораздо хуже и опаснее ожоги второй и третьей степени, поражающие дерму и более глубокие слои под кожей. С ними сразу надо отправляться в больницу.

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Как справиться с ожогом

Врачи клиники Mеyo в США дали шесть советов, что надо делать и что не стоит, если вам не повезло получить ожог первой степени.

  • Поместите обожженное место под проточную воду чуть холоднее комнатной температуры на 10–15 минут или до тех пор, пока боль не утихнет. Или приложите к ожогу прохладную чистую влажную ткань.

  • Обожженное место может опухнуть. Как можно быстрее снимите кольца, одежду, браслеты, которые надеты на месте ожога.

  • Не вскрывайте волдырь, если размером он больше ногтя мизинца. Если волдырь лопнул, промойте его водой с мылом. Нанесите мазь с антибиотиком и накройте пораженный участок повязкой или марлей.

  • Временное облегчение может дать нанесение увлажняющего крема, геля алоэ вера или других обезболивающих средств. Ни в коем случае не мажьте ожог маслом. Оно создаст парниковый эффект, а еще может быть заражено бактериями.

  • Накройте рану свободной повязкой, не сдавливающей ткани. Важно, чтобы она была абсолютно чистой.

  • Облегчите боль — примите болеутоляющее средство (НПВС).

Клиника Мейо (Mayo Сlinic) заняла первое место в топ-10 лучших больниц мира 2023 года по версии Newsweek и глобальной информационной компании Statista. Она находится в Рочестере, США.

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Когда надо к врачу, если у вас ожог

Обязательно надо обратиться за медицинской помощью, если после ожога вы стали себя чувствовать хуже или волдырь становится больше. Также идите к врачу, если вы увидели гной, покраснение или сильный отек или если вы обожгли область вокруг глаз, носа или рта.

Автор текста:Анна Майская
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