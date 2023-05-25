Обжечься о горячую сковородку — одна из самых распространенных травм, которую можно получить на кухне. Часто случается она из-за спешки и неосторожности. К счастью, ожог во время приготовления пищи, как правило, бывает незначительный — первой степени, когда воздействию высокой температуры подвергается только внешний слой кожи. Гораздо хуже и опаснее ожоги второй и третьей степени, поражающие дерму и более глубокие слои под кожей. С ними сразу надо отправляться в больницу.
Как справиться с ожогом
Врачи клиники Mеyo в США дали шесть советов, что надо делать и что не стоит, если вам не повезло получить ожог первой степени.
Поместите обожженное место под проточную воду чуть холоднее комнатной температуры на 10–15 минут или до тех пор, пока боль не утихнет. Или приложите к ожогу прохладную чистую влажную ткань.
Обожженное место может опухнуть. Как можно быстрее снимите кольца, одежду, браслеты, которые надеты на месте ожога.
Не вскрывайте волдырь, если размером он больше ногтя мизинца. Если волдырь лопнул, промойте его водой с мылом. Нанесите мазь с антибиотиком и накройте пораженный участок повязкой или марлей.
Временное облегчение может дать нанесение увлажняющего крема, геля алоэ вера или других обезболивающих средств. Ни в коем случае не мажьте ожог маслом. Оно создаст парниковый эффект, а еще может быть заражено бактериями.
Накройте рану свободной повязкой, не сдавливающей ткани. Важно, чтобы она была абсолютно чистой.
Облегчите боль — примите болеутоляющее средство (НПВС).
Клиника Мейо (Mayo Сlinic) заняла первое место в топ-10 лучших больниц мира 2023 года по версии Newsweek и глобальной информационной компании Statista. Она находится в Рочестере, США.
Когда надо к врачу, если у вас ожог
Обязательно надо обратиться за медицинской помощью, если после ожога вы стали себя чувствовать хуже или волдырь становится больше. Также идите к врачу, если вы увидели гной, покраснение или сильный отек или если вы обожгли область вокруг глаз, носа или рта.