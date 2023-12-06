В Университете Тахоку нашли связь этой приправы со значительным улучшением памяти

Любители традиционной японской кухни особенно ценят суши — блюдо из риса с уксусной приправой и различными морепродуктами с использованием сушеных листьев водорослей. Неотъемлемой приправой для суши и их вариации — роллов — считают васаби. Это перетертый корень особого вида «японского хрена». Считается, что настоящий васаби убивает микробов в сырой рыбе.
Правда, зачастую под видом васаби продают подкрашенную смесь горчицы и хрена. Но истинный корень васаби — это настоящий суперпродукт. Уже давно известно о его свойствах обеззараживать, противостоять опухолям и воспалительным процессам в организме. Но и это еще не все. Недавно исследователи японского Университета Тохоку
«Сами были удивлены»
Выводы ученые сделали после анализа когнитивных функций участников эксперимента, которым добавляли к пище васаби в течение 12 недель. «Улучшение было действительно существенным», —
До начала и после окончания эксперимента учеными оценивались исполнительные функции мозга: способность контролировать мысли, эмоции и действия, эпизодическая память об автобиографических событиях, скорость обработки информации, внимание и рабочая память — способность сохранять в уме информацию, с которой мы работаем.
«Рабочая и эпизодическая память у принимавших васаби улучшилась в среднем на 18% по сравнению с группой плацебо, принимавшей „пустышки“, — сказал ученый. — Возможно, это связано с тем, что васаби снижает уровень воспаления в гиппокампе — части мозга, которая отвечает именно за память».
Природная аптека
К слову, корень обычного русского хрена, которым нередко заменяют японский васаби, тоже может считаться настоящей природной аптекой. Он обладает противовоспалительными свойствами, благоприятно влияет на пищеварение, стимулируя ЖКТ и улучшая обмен веществ.
Как улучшить работу мозга
Ранее ученый Алексей Одинец рассказал «Доктору Питеру», какие привычки способны незаметно разрушить работу мозга. Например, привычка жить по инерции может нарушить работу лимбической системы: она становится вялой.
Еще для мозга губительна рутинная ежедневная деятельность, когда человек перестает развиваться. По словам ученого, движение — жизнь, поэтому нужно все время учиться.