В Университете Тахоку нашли связь этой приправы со значительным улучшением памяти

Правда, зачастую под видом васаби продают подкрашенную смесь горчицы и хрена. Но истинный корень васаби — это настоящий суперпродукт. Уже давно известно о его свойствах обеззараживать, противостоять опухолям и воспалительным процессам в организме. Но и это еще не все. Недавно исследователи японского Университета Тохоку выяснили , что пряность может значительно улучшить как краткосрочную, так и долговременную память.