Эти продукты из меню наших прабабушек снизят холестерин и повысят иммунитет

Все новое — это хорошо забытое старое. Присмотритесь к продуктам, которые есть на полках в магазинах, но мы привыкли их не замечать. В них вы найдете необходимые организму витамины и минералы.