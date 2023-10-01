Что приготовить из репы для пользы организму: 3 простых рецепта от шеф-повара

Поэтому не стоит делать упор на одну только репу, лучше стараться есть больше разнообразных овощей каждый день. Несмотря на все полезные свойства, репа подходит не всем. Отказаться от нее стоит тем, у кого после употребления репы появляются странная сыпь и зуд на коже, возникает тошнота, боль в животе, расстройства пищеварения. Все это может указывать на индивидуальную непереносимость .