Что приготовить из репы для пользы организму: 3 простых рецепта от шеф-повара

Репа — крестоцветный овощ, принадлежащий к семейству капустных. К другим видам этого же семейства относят кочанную, цветную и брюссельскую капусту. В отличие от своих родственников, репа не всегда получает заслуженное внимание, однако сейчас ее легко найти в большинстве супермаркетов.
Вместе с гастроэнтерологом Екатериной Кашух, экспертом лаборатории «Гемотест», «Доктор Питер» разбирался, какими нутриентами богат этот традиционный русский овощ, как его правильно готовить, чтобы сохранить всю пользу, и кому следует быть с репой осторожнее.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Уникальный продукт
Репа обладает уникальными полезными свойствами и может приносить огромную пользу для здоровья, но, как и любой продукт, ее следует употреблять умеренно.
«Это низкокалорийный продукт, который в основном содержит медленные углеводы. В 100 граммах репы всего 32 килокалории. Она богата питательными веществами, включая витамин С, фолиевую кислоту, витамины К и А, витамины группы B. Кроме того, репа содержит калий, магний, железо, марганец, цинк и множество других минералов, необходимых организму», — говорит врач.
Полезно при коррекции веса
Включить в рацион блюда из репы можно тем, кто хочет похудеть или просто контролирует вес. Однако на этом плюсы употребления этого овоща не заканчиваются.
Репа богата клетчаткой, которая помогает поддерживать оптимальный уровень «вредного» холестерина в крови, улучшать работу кишечника, регулировать уровень сахара и способствует снижению веса за счет того, что помогает дольше ощущать сытость. Некоторые исследования показывают, что употребление капустных, в том числе и репы, может снизить риск развития рака простаты, легких и молочной железы за счет того, что в овощах содержится полезное фитохимическое соединение — сульфорафан.
«А вот ее противовоспалительные и антибактериальные свойства современной наукой не доказаны, поэтому, вероятнее всего, она не поможет вылечить ОРВИ, болезни горла или легких, но, правда, и вреда тоже не принесет», — рассказывает гастроэнтеролог.
Во всем нужно знать меру
Поэтому не стоит делать упор на одну только репу, лучше стараться есть больше разнообразных овощей каждый день. Несмотря на все полезные свойства, репа подходит не всем. Отказаться от нее стоит тем, у кого после употребления репы появляются странная сыпь и зуд на коже, возникает тошнота, боль в животе, расстройства пищеварения. Все это может указывать на индивидуальную непереносимость.
Также стоит учитывать, что избыток капустных в рационе может стать причиной вздутия живота из-за высокого содержания пищевых волокон.
«Но повлиять на это можно, главное — вводить их в рацион постепенно, начиная с одного маленького кусочка», — объясняет Екатерина Кашух.
Приготовить можно разные блюда
Репу готовят разными способами, однако длительная варка может свести всю пользу на нет. Репа — отличная возможность разнообразить рацион и обогатить его новыми вкусами. Ее добавляют в рагу, запеканки, супы, салаты и соусы. Некоторым больше нравится есть репу в чистом виде, как хрустящий снек. Но важно помнить, что, как и для всех овощей, для репы актуально правило: чем меньше термической обработки, тем лучше.
«Дело в том, что длительная готовка приводит к разрушению полезных веществ, особенно витаминов, поэтому разваривать ее точно не следует», — резюмирует врач.
Рецепты блюд с репой: вкусно и полезно
Попробуйте приготовить несколько блюд, которые будут не только вкусными, но и полезными. Самое простое — пюре из репы. Его рецепт проще некуда. Готовите так же, как пюре из картофеля, но только берете картофель и репу 50/50. Есть и еще рецепты от шеф-повара.
Шеф бара «Грядушка», шеф бара «Лофт», член гильдии шеф-поваров Волгограда
1. Салат с репой
Репа — 250 г
Молодая капуста — 250 г
Морковь — 150-200 г
Укроп, петрушка — по половине пучка
Масло растительное
Горчица зернистая
Соль
Рекомендации: масло взять лучше оливковое или льняное, добавить сок лимона и все продукты мелко нашинковать соломкой.
2. Суп с репой и курицей
Куриная голень — 280 г
Цветная капуста — 200 г
Репа — 150 г
Помидор — 50 г
Репчатый лук — 70 г
Морковь — 60 г
Картофель — 60 г
Растительное масло для пассировки — 1-2 столовых ложки
Соль, перец по вкусу
Вода — 800 мл
Тут все просто. Классический суп с курицей и картофелем, но с добавлением репы. Нарезать можно как душа желает, удобнее всего в форме кубиков.
Рекомендации: капусту разобрать на соцветия, плотную часть можно тоже порезать кубиками. Прежде чем запускать в бульон, репу нужно обжарить не более 2 минут на растительном масле. Кстати, время приготовления репы такое же, как и обычной картошки.
3. Фаршированная репа
Репа — 2 штуки
Шампиньоны — 100 г
Лук — половина головки
Небольшая морковь
Болгарский перец — половина
Сливки 22% или растительные — 50 мл
Сыр — 30 г
Соль, перец черный молотый, кориандр — по вкусу
Для этого блюда лучше взять крупную репу. Разрезать ее пополам, поварить в подсоленной воде 10-12 минут и аккуратно выбрать мякоть, оставив репу в виде чаши. Кстати, фаршировать можно чем угодно. Нафаршированную репу затем запекают в духовке 12-15 минут при температуре 170 °С.