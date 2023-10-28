Когда вокруг много задач, то буквально не знаешь, за что хвататься. Дела копятся и копятся, и чем больше их становится, тем страшнее взяться за все сразу. Бывает и так, что работы буквально на 1-2 часа, но вы все равно откладываете ее на потом. Кажется, что сейчас точно не время, это еще может подождать или же есть дела поважнее.
В итоге все не сделанное висит тяжким грузом. Настроение портится, но работа все равно стоит.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Прокрастинация — это откладывание на потом важных дел, которые необходимо выполнить. Если вы часто игнорируете задачи и замечаете, что ваши дела накапливаются, вам может помочь „метод pomodoro“», — говорит Денис Долгов.
В переводе с итальянского «метод pomodoro» переводится как «метод помидора». Его придумал предприниматель и экономист Франческо Чирилло в конце 1980-х годов. Идея простая, но рабочая. Вам потребуется таймер, чтобы контролировать время, отведенное на важное занятие. Причем работать нужно с перерывами, это обязательное условие. Сам изобретатель использовал кухонный таймер в виде помидора, отсюда и название методики.
Как работает «метод помидора»
Выберите одну задачу, которую необходимо решить.
Установите таймер на 25 минут.
Сразу после этого направьте все усилия на работу, но только до тех пор, пока таймер не зазвонит.
После сделайте перерыв на 5 минут.
Снова заведите таймер на 25 минут и вернитесь к работе, прерываясь на 5 минут после звонка.
На четвертом «помидоре» перерыв можно увеличивать, ориентируясь на чувство усталости, — от 15 до 30 минут.
«Преимущества этого метода заключаются в том, что он помогает управлять временем и увеличивает концентрацию. Когда вы знаете, что у вас есть ограниченное количество времени для работы над задачей, это создает чувство срочности, которое может помочь преодолеть прокрастинацию», — поясняет Денис Долгов.
Кроме того, короткие перерывы помогают нашему организму. Во-первых, мозг переключается, это заставляет его работать еще быстрее. Во-вторых, вы не погружаетесь в задачу на несколько часов, поэтому не так сильно устаете.
Попробуйте практиковать это метод как можно чаще. Он поможет не только быстрее выполнять задачи, но и чувствовать время, что очень важно для тех, кому его постоянно не хватает.
Если совсем ничего не хочется
Нас с детства учили, что лениться нехорошо. Приговаривали: «Делу время, а потехе — час». Что если не трудиться, мы вырастем тунеядцами и потолком нашей профессиональной реализации будет мытье полов в подъезде или работа дворником. Психолог объяснила, зачем нужно лениться и как правильно это делать, чтобы жизнь заиграла яркими красками.