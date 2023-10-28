Когда вокруг много задач, то буквально не знаешь, за что хвататься. Дела копятся и копятся, и чем больше их становится, тем страшнее взяться за все сразу. Бывает и так, что работы буквально на 1-2 часа, но вы все равно откладываете ее на потом. Кажется, что сейчас точно не время, это еще может подождать или же есть дела поважнее.