Кухонная утварь отличается особым разнообразием: тефлоновые сковороды, керамические горшочки для запекания, пластиковые контейнеры для хранения, медная посуда, в которой так хорошо томить мясо.
Но врачи относятся к такому богатому выбору с изрядной долей скептицизма: ведь если слишком долго пользоваться такой посудой или нечаянно испортить ее, это может навредить здоровью.
«Есть такое понятие, как «генотоксичность, —
Врач объясняет: наши гены умеют адаптироваться к тому, что происходит вокруг, но за последние 50 лет внешняя среда меняется все резче, становится все токсичнее. В итоге у людей появляется все больше хронических заболеваний.
«Вредные вещества, которые содержатся в той или иной посуде, попадая в организм, также формируют площадку для образования хронических воспалений, онкологии, мутаций в ДНК клетки», — говорит врач Шуппо.
6 самых токсичных материалов для посуды
Медная. С одной стороны, в ней есть польза: доказано, что медь, как и серебро, обладает антисептическим эффектом. Но в медной посуде со временем образуются свободные радикалы, и, если покрытие повреждено, они попадают в организм.
Декоративная краска. Например, миски и ложки, расписанные под хохлому. В такой посуде накапливается свинец.
Тефлон. При разрушении такого покрытия в организм человека может попасть перфтороктановая кислота.
Меламин. В такой посуде при нагревании или использовании ее для горячей пищи может выделяться формальдегид.
Алюминий. Посуду из этого материала часто используют для заквасок и засолок. Но со временем сам алюминий «занимает» рецепторы вместо микроэлементов, препятствует нормальному процессу детоксикации.
Пластик. О его вреде ученые и врачи говорят уже давно: в больших количествах этот материал токсичен.
По словам врача, безопасной считается кepaмичecкaя, стеклянная и эмалированная пocyдa.
«Есть одна оговорка: краски для рисунков на эмалированной посуде могут coдepжaть кадмий и свинец, — добавила Ольга Шуппо. — При перепадах температуры такая посуда может треснуть. В этом случае пользоваться ей нельзя».