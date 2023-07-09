Медная. С одной стороны, в ней есть польза: доказано, что медь, как и серебро, обладает антисептическим эффектом. Но в медной посуде со временем образуются свободные радикалы, и, если покрытие повреждено, они попадают в организм.

Декоративная краска. Например, миски и ложки, расписанные под хохлому. В такой посуде накапливается свинец.

Тефлон. При разрушении такого покрытия в организм человека может попасть перфтороктановая кислота.

Меламин. В такой посуде при нагревании или использовании ее для горячей пищи может выделяться формальдегид.

Алюминий. Посуду из этого материала часто используют для заквасок и засолок. Но со временем сам алюминий «занимает» рецепторы вместо микроэлементов, препятствует нормальному процессу детоксикации.