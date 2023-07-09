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Ни есть, ни хранить: врач назвала 6 самых токсичных видов посуды — они есть в каждой кухне

Материалы, из которых они сделаны, со временем начинают выделять вредные вещества.

9 июля 20235
Ни есть, ни хранить: врач назвала 6 самых токсичных видов посуды — они есть в каждой кухне
Источник:
IStockphoto

Кухонная утварь отличается особым разнообразием: тефлоновые сковороды, керамические горшочки для запекания, пластиковые контейнеры для хранения, медная посуда, в которой так хорошо томить мясо.

Но врачи относятся к такому богатому выбору с изрядной долей скептицизма: ведь если слишком долго пользоваться такой посудой или нечаянно испортить ее, это может навредить здоровью.

«Есть такое понятие, как «генотоксичность, — объяснила агентству «Прайм» научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. — То есть вред, который окружающая среда оказывает на клеточный генетический материал».

Врач объясняет: наши гены умеют адаптироваться к тому, что происходит вокруг, но за последние 50 лет внешняя среда меняется все резче, становится все токсичнее. В итоге у людей появляется все больше хронических заболеваний.

«Вредные вещества, которые содержатся в той или иной посуде, попадая в организм, также формируют площадку для образования хронических воспалений, онкологии, мутаций в ДНК клетки», — говорит врач Шуппо.

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  1. Медная. С одной стороны, в ней есть польза: доказано, что медь, как и серебро, обладает антисептическим эффектом. Но в медной посуде со временем образуются свободные радикалы, и, если покрытие повреждено, они попадают в организм.

  2. Декоративная краска. Например, миски и ложки, расписанные под хохлому. В такой посуде накапливается свинец.

  3. Тефлон. При разрушении такого покрытия в организм человека может попасть перфтороктановая кислота.

  4. Меламин. В такой посуде при нагревании или использовании ее для горячей пищи может выделяться формальдегид.

  5. Алюминий. Посуду из этого материала часто используют для заквасок и засолок. Но со временем сам алюминий «занимает» рецепторы вместо микроэлементов, препятствует нормальному процессу детоксикации.

  6. Пластик. О его вреде ученые и врачи говорят уже давно: в больших количествах этот материал токсичен.

По словам врача, безопасной считается кepaмичecкaя, стеклянная и  эмалированная пocyдa.

«Есть одна оговорка: краски для  рисунков на  эмалированной посуде могут coдepжaть кадмий и  свинец, — добавила Ольга Шуппо. — При перепадах температуры такая посуда может треснуть. В этом случае пользоваться ей нельзя».

Автор текста:Ирина Себелева
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