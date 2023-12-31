Врач Кашух рассказала, после какой по счету чашки за день чай становится ядом для организма

Чай после еды или в качестве отдельного перекуса давно стал привычкой для многих людей. Мы пьем его утром, днем и вечером, даже не задумываясь, как этот напиток влияет на организм. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» рассказала «Доктору Питеру», кому стоит меньше пить чаю, и дала практические советы, которые помогут получить от напитка максимум пользы.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Зеленый, черный, белый, красный…
Прежде всего стоит понимать, что разновидностей чая очень много. Помимо привычных многим черного и зеленого чая, есть и всевозможные травяные сборы, и более экзотические чаи, например матча или пуэр. В этот раз будем говорить преимущественно о черном и зеленом чае.
Наиболее полезным среди распространенных у нас сортов чая считается зеленый: он содержит большое количество антиоксидантов, особенно катехинов, которые обладают мощными противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Зеленый чай также способствует улучшению функции мозга, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и способен помогать контролировать вес.
Избыток танинов не пойдет на пользу
Если говорить об опасностях зеленого чая, то это в первую очередь высокое содержание танинов — веществ, которые по действию похожи на кофеин. В небольших количествах танины полезны: они оказывают антиоксидантное действие, то есть помогают организму бороться с повреждением клеток и снижают риск развития хронических болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.
Однако, если пить крепкий чай в больших количествах, танины способны вызывать ряд нежелательных эффектов: бессонницу, повышенную нервозность или учащенное сердцебиение. Поэтому крепкий чай не рекомендуется пить во второй половине дня.
Страдает усвоение железа
Помимо того, танины могут мешать усвоению железа из пищи, связываясь с ним, — в такой форме организму сложнее его использовать. Об этом особенно важно помнить людям, страдающим железодефицитной анемией. Также танины в высокой концентрации способны усиливать кислотность желудка, у пациентов с гастритом или язвенной болезнью это может вызвать дискомфорт или изжогу. Поэтому рекомендуется выпивать не более 3–5 чашек черного или зеленого чая средней крепости в день.
Какой чай вредит?
Таким образом, вредным чай может быть, если пить его в слишком больших количествах, более 3–5 чашек в день, и крепко заваренным. Также не стоит покупать чай с искусственными ароматическими добавками: при длительном употреблении они могут вызывать аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства и другие проблемы со здоровьем.
Ошибки чаепитий
Одна из самых распространенных ошибок — пить чай со сладостями, медом или сахаром и при этом не считать это каким-то значимым приемом пищи. Между тем чашка сладкого чая с конфетой или булочкой по калорийности может быть сопоставима с плотным ужином. То же относится к варенью, меду, сиропам и другим сладким добавкам в чай. По своей химической природе и влиянию на организм они ничем не отличаются от обычного сахара, а содержание витаминов и минералов в них совсем небольшое — до 3–5%.
Польза добавок незначительна
Многие люди кладут в чай лимон, мяту или ягоды, надеясь, что благодаря этому напиток станет полезнее. Однако польза таких добавок обычно небольшая. К примеру, витамин С быстро разрушается в горячей воде. Биоактивные вещества мяты способны оказывать успокоительный и снотворный эффект в зависимости от концентрации, такой чай можно пить на ночь или при тревоге, но опять же для достижения эффекта концентрация чайных листьев в таком напитке должна быть минимальной.
Важно помнить, что если человек принимает лекарства, то любые чаи с травами должны согласовываться с инструкцией к лекарствам, а лучше с врачом, который их назначил.
А если с молоком?
В некоторых семьях принято пить чай с молоком. Какой-то особенной пользы для организма в таком сочетании нет, а единичные исследования и вовсе указывают на то, что вещества в чае способны снижать всасывание кальция из молока. А людям, придерживающимся диеты для похудения, стоит помнить, что молоко, особенно жирное, — это дополнительный источник калорий.
Не вредно после еды
А вот распространенное мнение о том, что чай вредно пить сразу после еды, не подтверждено научными исследованиями. Напиток не разбавляет желудочный сок и не снижает его эффективность в процессе пищеварения. Поэтому тут стоит ориентироваться только на собственные потребности и привычки: пить можно и до еды, и во время, и после — кому как вкуснее.