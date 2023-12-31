Врач Кашух рассказала, после какой по счету чашки за день чай становится ядом для организма

Одна из самых распространенных ошибок — пить чай со сладостями , медом или сахаром и при этом не считать это каким-то значимым приемом пищи. Между тем чашка сладкого чая с конфетой или булочкой по калорийности может быть сопоставима с плотным ужином. То же относится к варенью, меду, сиропам и другим сладким добавкам в чай. По своей химической природе и влиянию на организм они ничем не отличаются от обычного сахара, а содержание витаминов и минералов в них совсем небольшое — до 3–5%.