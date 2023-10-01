Рецепт волшебного чая от врача, который повысит иммунитет и добавит бодрости

Осенью мы чувствуем упадок сил, апатию, работоспособность снижается, хочется больше спать и отдыхать. Причина — резкие перепады температур, холод, ухудшение самочувствия из-за простуды. Именно осенью мы болеем чаще всего, поэтому так важно полноценно питаться, соблюдать режим дня, быть физически активным и давать организму отдыхать, когда он в этом нуждается.
Помогут иммунитету фрукты, овощи и полезные напитки. Говоря о последних, стоит присмотреться к имбирному чаю, заверяет врач.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«Осенью усталость и уныние накрывают очень быстро, уровень энергии восполнять все тяжелее. Делюсь рецептом полезного напитка, который не только поможет иммунитету, но и восстановит энергию здесь и сейчас», — говорит эндокринолог.
Имбирный чай для иммунитета
Чтобы приготовить 500 мл полезного чая, вам понадобится:
свежий корень имбиря (3-4 см);
кардамон — 2 стручка;
щепотка корицы;
чайная ложка зеленого чая;
гвоздика, мята (по желанию);
половина лимона или апельсина по вкусу.
Рецепт крайне прост. Вам нужно вскипятить воду, а затем добавить в нее все ингредиенты. После варите напиток в течение 3-4 минут на среднем огне. На этом все! Снимаем кастрюлю с плиты, даем чаю немного остыть и наслаждаемся полезным и вкусным напитком.
Чем еще полезен имбирь
В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.
Он помогает:
защитить организм от вирусов;
быстрее избавиться от кашля;
улучшить качество сна;
защитить организм от паразитов;
облегчить течение беременности;
снизить уровень сахара в крови.
Если вам не хочется пить чай с имбирем, то этот корень можно употреблять в пищу — пользы меньше точно не станет. Например, можно жевать кусочек корня, чтобы полезные компоненты всасывались в слизистую оболочку полости рта и предотвращали распространение инфекции. Некоторые хозяйки добавляют имбирь в готовые блюда, чтобы придать им необычный вкус.