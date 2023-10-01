Рецепт волшебного чая от врача, который повысит иммунитет и добавит бодрости

Рецепт крайне прост. Вам нужно вскипятить воду, а затем добавить в нее все ингредиенты. После варите напиток в течение 3-4 минут на среднем огне. На этом все! Снимаем кастрюлю с плиты, даем чаю немного остыть и наслаждаемся полезным и вкусным напитком.