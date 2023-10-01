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Рецепт волшебного чая от врача, который повысит иммунитет и добавит бодрости

Если вам нужно взбодриться здесь и сейчас, то этот рецепт — идеальное решение. Чай помогает восстановить силы и защитить организм от вирусов, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.

1 октября 20231
Рецепт волшебного чая от врача, который повысит иммунитет и добавит бодрости
Источник:
iStockphoto

Осенью мы чувствуем упадок сил, апатию, работоспособность снижается, хочется больше спать и отдыхать. Причина — резкие перепады температур, холод, ухудшение самочувствия из-за простуды. Именно осенью мы болеем чаще всего, поэтому так важно полноценно питаться, соблюдать режим дня, быть физически активным и давать организму отдыхать, когда он в этом нуждается.

Помогут иммунитету фрукты, овощи и полезные напитки. Говоря о последних, стоит присмотреться к имбирному чаю, заверяет врач.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

«Осенью усталость и уныние накрывают очень быстро, уровень энергии восполнять все тяжелее. Делюсь рецептом полезного напитка, который не только поможет иммунитету, но и восстановит энергию здесь и сейчас», — говорит эндокринолог.

Имбирный чай для иммунитета

Чтобы приготовить 500 мл полезного чая, вам понадобится:

  • свежий корень имбиря (3-4 см);

  • кардамон — 2 стручка;

  • щепотка корицы;

  • чайная ложка зеленого чая;

  • гвоздика, мята (по желанию);

  • половина лимона или апельсина по вкусу.

Рецепт крайне прост. Вам нужно вскипятить воду, а затем добавить в нее все ингредиенты. После варите напиток в течение 3-4 минут на среднем огне. На этом все! Снимаем кастрюлю с плиты, даем чаю немного остыть и наслаждаемся полезным и вкусным напитком.

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Чем еще полезен имбирь

В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.

Он помогает:

Если вам не хочется пить чай с имбирем, то этот корень можно употреблять в пищу — пользы меньше точно не станет. Например, можно жевать кусочек корня, чтобы полезные компоненты всасывались в слизистую оболочку полости рта и предотвращали распространение инфекции. Некоторые хозяйки добавляют имбирь в готовые блюда, чтобы придать им необычный вкус.

Автор текста:Софья Хромова
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