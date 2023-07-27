Не чаще 16 раз в день: когда сухой кашель может быть признаком серьезной болезни

ОРВИ — большая группа заболеваний, вызывать которые могут почти 200 разных вирусов. В России каждый год болеют 30 миллионов человек: дети — до 6–8 раз в год, взрослые реже — 2–4 раза в год, в зависимости от силы иммунитета и особенностей образа жизни. ОРВИ, как правило, не опасны, если вовремя начать лечение под контролем врача и не допускать осложнений.