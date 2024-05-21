Зря выбрасываете! Эксперт Лялина назвала 5 вариантов использования яичной скорлупы в огороде

Яичная скорлупа на 93% состоит из кальция и других микроэлементов, что превращает ее в ценное органическое удобрение. Скорлупа содержит так много кальция, что даже обогащает им воду, в которой варятся яйца. Поэтому жидкость после варки можно использовать для полива растений. Но на этом волшебные свойства яичной скорлупы не заканчиваются.