Зря выбрасываете! Эксперт Лялина назвала 5 вариантов использования яичной скорлупы в огороде

Яичная скорлупа на 93% состоит из кальция и других микроэлементов, что превращает ее в ценное органическое удобрение. Скорлупа содержит так много кальция, что даже обогащает им воду, в которой варятся яйца. Поэтому жидкость после варки можно использовать для полива растений. Но на этом волшебные свойства яичной скорлупы не заканчиваются.
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
Обогащает почву
Из-за дефицита кальция капуста и салат могут покрыться пятнами, сельдерей медленнее растет, а цветки помидоров и перцев начинают гнить. Восполнить нехватку кальция в почве можно с помощью яичной скорлупы.
«Яичная скорлупа — прекрасное удобрение для комнатных растений или в огороде. Кальций в составе скорлупы необходим для роста растений и укрепления корней. Кроме того, скорлупа содержит магний, калий и фосфор», — рассказывает и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
Однако яичная скорлупа разлагается медленно, поэтому ее нужно размельчать до состояния порошка.
«Яичную скорлупу можно добавлять в компостную кучу, где она будет разлагаться и обогащать компост полезными минералами», — советует наш эксперт.
Снизит кислотность почвы
Если кислотность почвы повышена, это мешает растениям поглощать полезные питательные вещества. Кислый грунт не подходит для свеклы, огурцов, редиса, лука, чеснока, укропа, сельдерея, капусты, редьки и перца. Порошок из яичной скорлупы помогает снизить кислотность.
Однако некоторые растения, напротив, любят кислый грунт. Поэтому перед тем, как удобрять грядки яичной скорлупой, измерьте кислотность почвы и выясните, какую кислотность предпочитают те или иные культуры.
Отпугнет вредителей
«Яичная скорлупа помогает отпугнуть некоторых вредителей, таких как слизни и улитки. Разбросайте скорлупу вокруг растений, чтобы создать барьер. Острые края могут их травмировать», — советует Ирина Лялина.
Еще один совет для дачников — развесить вдоль грядок на прутиках половинки скорлупы. Это отпугнет прожорливых капустниц. Увидев скорлупу, они примут ее за бабочек и будут искать другие места, чтобы отложить яйца.
Создаст дренаж
«Крупные кусочки яичной скорлупы можно использовать как дренаж — воздушную подушку для корней, положив их на дно цветочных горшков, — рассказывает Ирина Лялина. — А в огороде скорлупа заменит вермикулит, который используют для улучшения аэрационных свойств, гигроскопичности и рыхлости».
Заменит емкость для рассады
«Половинки яичной скорлупы отлично подойдут в качестве мини-горшочков для рассады. Заполните их почвой, посадите семена, а когда рассада подрастет, пересадите вместе со скорлупой в землю», — советует Ирина Лялина.
Однако перед посадкой взломайте скорлупу или проделайте в ней дырки, чтобы корни могли свободно разрастаться.
«Такое использование яичной скорлупы — это простой и эффективный способ улучшить здоровье растений, помочь в росте и при этом снизить количество отходов», — говорит наш эксперт.