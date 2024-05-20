«Волшебная флейта»: раскрыт способ избавиться от звона в ушах

Тиннитус — это состояние, при котором человек слышит писк, звон в ушах или голове без наличия внешних источников звука. Причины появления его могут быть разнообразными, включая возрастные изменения, травму, проблемы с кровообращением, инфекции уха, стресс, а также другие заболевания.
Ранее исследователи выяснили, что нередко тиннитус может быть предвестником снижения слуха. Так организм предупреждает о нарушении работы слухового нерва.
Избавиться от звона в ушах может быть сложно, так как это состояние часто хроническое. В некоторых случаях врач может назначить лечение лекарствами или физиотерапию для улучшения симптомов.
Недавно для тех, кто страдает от звона в ушах, ученые придумали неожиданное средство — «волшебную флейту».
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Клин клином
«Ученые из Миннеаполиса придумали для борьбы с тиннитусом „волшебную дуделку“. Она прицепляется к языку и отправляет особые электроимпульсы. Одновременно в наушники подается музыкальный сигнал, причем каждый раз разный, — рассказала
По словам эксперта, ученые провели рандомизированные испытания, которые показали, что метод работает. Эффект шестинедельной тренировки держится до года. Причем изобретение — своеобразную «волшебную флейту» — уже одобрило FDA, управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в США.
Избавиться от звона
Считается, что от шума, писка и звона в ушах могут избавить и такие способы:
Звуковая терапия: использование фоновых звуков (например, шум от вентилятора или музыка) может помочь заслонить звуки тиннитуса.
Управление стрессом: расслабляющие техники, такие как йога или медитация, способны помочь уменьшить уровень стресса, что в итоге может улучшить симптомы тиннитуса.
Избегание тихих помещений: некоторым людям помогает избавиться от тиннитуса избегание нахождения в местах с низким уровнем шума.
Есть данные, что звон и шум в ушах может быть связан с инфекционным заболеванием, а также черепно-мозговыми травмами. Тиннитус может вызывать и скопление ушной серы, нарушение циркуляции жидкости во внутреннем ухе. Шум в ушах может возникнуть и из-за анемии или даже оказаться симптомом шейного остеохондроза.