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«Волшебная флейта»: раскрыт способ избавиться от звона в ушах

Ученые в США придумали для борьбы со звоном в ушах, по научному — тиннитусом, «волшебную дуделку». Эксперимент показал, что необычный способ реально работает. О нем рассказала биолог.

20 мая 2024
звон в ушах, шум
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iStockphoto

Тиннитус — это состояние, при котором человек слышит писк, звон в ушах или голове без наличия внешних источников звука. Причины появления его могут быть разнообразными, включая возрастные изменения, травму, проблемы с кровообращением, инфекции уха, стресс, а также другие заболевания.

Ранее исследователи выяснили, что нередко тиннитус может быть предвестником снижения слуха. Так организм предупреждает о нарушении работы слухового нерва.

Избавиться от звона в ушах может быть сложно, так как это состояние часто хроническое. В некоторых случаях врач может назначить лечение лекарствами или физиотерапию для улучшения симптомов.

Недавно для тех, кто страдает от звона в ушах, ученые придумали неожиданное средство — «волшебную флейту».

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Клин клином

«Ученые из Миннеаполиса придумали для борьбы с тиннитусом „волшебную дуделку“. Она прицепляется к языку и отправляет особые электроимпульсы. Одновременно  в наушники подается музыкальный сигнал, причем каждый раз разный, — рассказала в своем блоге биолог Анча Баранова. — В итоге у нейронов мозга просыпается способность к пластичному приспособлению, и они научаются подавлять тиннитную какофонию».

По словам эксперта, ученые провели рандомизированные испытания, которые показали, что метод работает. Эффект шестинедельной тренировки держится до года. Причем изобретение — своеобразную «волшебную флейту» — уже одобрило FDA, управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в США.

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Избавиться от звона

Считается, что от шума, писка и звона в ушах могут избавить и такие способы:

  1. Звуковая терапия: использование фоновых звуков (например, шум от вентилятора или музыка) может помочь заслонить звуки тиннитуса.

  2. Управление стрессом: расслабляющие техники, такие как йога или медитация, способны помочь уменьшить уровень стресса, что в итоге может улучшить симптомы тиннитуса.

  3. Избегание тихих помещений: некоторым людям помогает избавиться от тиннитуса избегание нахождения в местах с низким уровнем шума.

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Есть данные, что звон и шум в ушах может быть связан с инфекционным заболеванием, а также черепно-мозговыми травмами. Тиннитус может вызывать и скопление ушной серы, нарушение циркуляции жидкости во внутреннем ухе. Шум в ушах может возникнуть и из-за анемии или даже оказаться симптомом шейного остеохондроза.

Автор текста:Анна Майская
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