«Волшебная флейта»: раскрыт способ избавиться от звона в ушах

Есть данные, что звон и шум в ушах может быть связан с инфекционным заболеванием, а также черепно-мозговыми травмами. Тиннитус может вызывать и скопление ушной серы, нарушение циркуляции жидкости во внутреннем ухе. Шум в ушах может возникнуть и из-за анемии или даже оказаться симптомом шейного остеохондроза.