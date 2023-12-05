Ученые США нашли связь шума в ушах и потери слуха

Ученые из Массачусетса, проанализировав данные о здоровье 294 испытуемых в возрасте от 18 до 72 лет, обнаружили связь между появлением постоянного шума в ушах и дегенерацией кохлеарного (слухового) нерва . Он может быть поврежден в результате чрезмерного воздействия звука или просто из-за старения организма, причем даже если сенсорные клетки остаются неповрежденными.