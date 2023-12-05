Ученые США нашли связь шума в ушах и потери слуха

У многих людей периодически звенит или шумит в ушах. По-медицински это явление называется «тиннитус». С ним сталкиваются 10-15% людей. Хронической проблема считается, если звон и шум в ушах, возникшие без какого-то либо внешнего акустического стимула, не проходят в течение трех месяцев.
Причины возникновения тиннитуса изучаются, но точных данных, почему человек слышит несуществующие звуки, пока нет. Исследователи из Массачусетского центра «Глаз и ухо», похоже, нашли ответ на эту медицинскую загадку. Они выяснили, что фантомный шум генерируется гиперактивными нервами, которые нервная система неспособна отключить. Об этом говорится в публикации ученых в журнале Scientific Reports.
С чем связан шум в ушах
Считается, что шум в ушах может быть фоновой помехой нашей внутренней акустической системы. Так мозг компенсирует потерю слуха — нарушение работы слухового нерва.
Ученые из Массачусетса, проанализировав данные о здоровье 294 испытуемых в возрасте от 18 до 72 лет, обнаружили связь между появлением постоянного шума в ушах и дегенерацией кохлеарного (слухового) нерва. Он может быть поврежден в результате чрезмерного воздействия звука или просто из-за старения организма, причем даже если сенсорные клетки остаются неповрежденными.
Выяснилось также, что уровень шума в ушах зависит от степени повреждения нервов: чем он сильнее и устойчивее, тем нарушение сильнее.
«Наша работа подтверждает идею о том, что шум в ушах может быть вызван потерей слухового нерва, в том числе у людей с нормальным слухом», — делают выводы ученые.
Исследователи надеются, что их результаты будут стимулировать дальнейшее исследование этой терапии для использования человеком.
«Мы не сможем вылечить шум в ушах, пока полностью не поймем механизмы, лежащие в основе его возникновения. Эта работа — первый шаг на пути к нашей конечной цели: подавлению шума в ушах», — заявляют исследователи.
Как лечить звон в ушах
Есть данные, что звон и шум в ушах могут быть связаны с инфекционным заболеванием, а также черепно-мозговыми травмами. Тиннитус может вызывать и скопление ушной серы, нарушение циркуляции жидкости во внутреннем ухе. Шум в ушах может возникнуть и из-за анемии или даже оказаться симптомом шейного остеохондроза.
Лечение врач всегда подбирает индивидуально, все зависит от ситуации. Нет какой-то одной конкретной рабочей схемы. В некоторых случая врачи рекомендуют проходить терапию с грамотным психотерапевтом.