Это качество есть только у людей с высоким интеллектом

«Например, нереалистично оптимистичные финансовые ожидания могут привести к тому, что человек будет неразумно тратить деньги, брать кредиты, залезать в долги и не задумываться о сбережениях, — заявляют ученые. — Опасен такой чрезмерный позитивный настрой и для тех, кто собирается начинать бизнес. Это можно привести к серьезным неудачам в будущем, финансовому краху, поскольку нереалистичные оптимисты переоценивают денежную отдачу от предпринимательства.