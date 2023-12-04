Это качество есть только у людей с высоким интеллектом

А вы как считаете, будущее будет намного лучше, чем настоящее, или не склонны смотреть на жизнь с такой позитивной точки зрения?
Британские ученые из Университета Бата определили, что максимально оптимистично настроенные люди чаще имеют низкий уровень когнитивных способностей. Выводы они сделали после анализа данных большой репрезентативной выборки. В
Когнитивные способности участников исследования ученые измеряли широким спектром когнитивных навыков, включая память, беглость речи, логичность мышления, способность работать с числами и выполнять математические операции, а также абстрактное и функциональное мышление.
Реалист или оптимист
«Люди с высокими когнитивными способностями, скорее всего, оказываются реалистами или даже пессимистами. А те, у кого интеллект ниже, чаще — незамутненные оптимисты. Это говорит о том, что негативные последствия чрезмерно оптимистичного мышления могут быть отчасти побочным продуктом истинного драйвера — низких когнитивных способностей», — делает выводы один из авторов исследования Крис Доусон.
Нереалистичный оптимизм — это разница между тем, что человек ожидает получить в будущем, и тем, что на самом деле получает в реальности через год, два, пять, десять лет, объясняют исследователи.
По мнению ученых, люди с низкими когнитивными способностями склонны переоценивать вероятность благоприятных исходов и недооценивать вероятность плохих. Например, могут верить, что будут жить сто лет, несмотря на злоупотребление алкоголем, или всерьез надеются, что вдруг выиграют в лотерею или получат наследство и так поправят свои финансовые дела».
Женщины чаще реалисты
Выяснилось, что оптимист вы или реалист, может зависеть от возраста и пола. Например, нереалистичный оптимизм достигает пика в молодости, а затем постепенно снижается в среднем возрасте. Данные также указывают, что женщины меньше склонны к оптимизму, чем мужчины.
Ученые предупреждают, что излишний оптимистичный настрой может быть опасен.
«Например, нереалистично оптимистичные финансовые ожидания могут привести к тому, что человек будет неразумно тратить деньги, брать кредиты, залезать в долги и не задумываться о сбережениях, — заявляют ученые. — Опасен такой чрезмерный позитивный настрой и для тех, кто собирается начинать бизнес. Это можно привести к серьезным неудачам в будущем, финансовому краху, поскольку нереалистичные оптимисты переоценивают денежную отдачу от предпринимательства.