Чтобы что-то узнать о человеке, понять его, порой достаточно посмотреть, как он живет. Даже обычный рабочий стол может много рассказать о ваших особенностях и проблемах. Что уж говорить о доме — индивидуальном и интимном пространстве.
Принято считать, что дом — это не только место, где мы ночуем, но и место, с которым связано переживание безопасности, комфорта, где мы можем расслабиться и набраться сил. Но это происходит не автоматически. И наш тыл способен как давать нам силы, так и забирать их в зависимости от того, как мы обустраиваем наше пространство.
Какие признаки говорят о том, что в вашем доме не самая лучшая атмосфера, и как все исправить, объясняют психологи.
Клинический психолог, аналитический психолог, преподаватель Московского института психоанализа, сооснователь портала психологической помощи ТЕТА
Два признака
«Любой человек обладает минимальной интуицией и может сразу почувствовать дискомфорт в доме. Есть два критерия, которые позволяют понять, что в доме что-то не так», — рассказала «Доктору Питеру» клинический психолог Марина Пономарева.
Отсутствие энергии и апатия — это первый признак того, что у нас не все в порядке дома.
«Мы приходим домой и вместо того, чтобы заняться приятными для себя делами — принять ванну, почитать книгу, приготовить красивый и вкусный ужин, нам ничего не хочется, — объясняет психолог. — Второй признак — избегание. Мы не хотим смотреть, не хотим соприкасаться с вещами в доме и даже не хотим их менять, если нам некомфортно».
Бывает и так, что человека совсем не тянет идти домой, он всячески задерживается, а только пришел — сразу же хочет убежать, как будто что-то в атмосфере, климате его дома непереносимо, отмечает эксперт.
«Наш „внешний дом“ нередко является проекцией нашего „внутреннего дома“, поэтому важно обращать внимание и наблюдать, как вы себя чувствуете дома: опасно или безопасно, комфортно или некомфортно, приятно или неприятно, ресурсно или нересурсно», — говорит Марина Пономарева.
Универсальные вредители
Но если все, что касается ощущений, индивидуально, есть негативные признаки в доме, которые достаточно универсальны, отмечает психолог. Это бардак, хаос и грязь.
«Они точно будут вызывать сопротивление и неприятие, а не силы и ресурсы», — говорит Марина Пономарева.
Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, — это вещи, с которыми связаны болезненные переживания. Мы их бережно храним, но смотрим на них — и нам грустно.
«Нередки случаи, когда человек не прикасается к вещам близкого, если он ушел из его жизни, — рассказывает психолог. — Чаще всего это говорит о том, что человек еще не пережил утрату и находится в травматичном для себя состоянии.
Психолог
«Если вы проводите большую часть своего времени в доме, который не оформлен с учетом принципов эргономики и эстетики, в нем отсутствует продуманная организация пространства, есть кучи ненужных вещей — все это негативно влияет на наше самочувствие, — признает и психолог Люся Буря. — Постепенно мы становимся чувствительными к присутствию этой дезорганизации, наше внутреннее равновесие нарушается, а это ведет к стрессу и напряжению».
Кроме того, важно обратить внимание на выбор обстановки, которую мы создаем в наших домах.
«Некачественные материалы, высокие уровни загрязнения и токсических веществ могут вызывать аллергические реакции и негативное воздействие на наш организм, — уверена психолог. — Это сказывается на нашей эмоциональной устойчивости и напрямую влияет на психическое состояние».
Как создать гармоничное пространство
Уделяйте время выбору предметов интерьера, которые будут создавать приятное настроение и визуальную гармонию.
Используйте природные цвета и естественные материалы, чтобы придать вашему дому ощущение теплоты и уюта.
Поддерживайте чистоту и порядок в пространстве, избегайте скопления лишних вещей, которые могут вызывать дискомфорт и беспокойство.