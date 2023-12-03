Принято считать, что дом — это не только место, где мы ночуем, но и место, с которым связано переживание безопасности, комфорта, где мы можем расслабиться и набраться сил. Но это происходит не автоматически. И наш тыл способен как давать нам силы, так и забирать их в зависимости от того, как мы обустраиваем наше пространство.