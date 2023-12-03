Общество чистых тарелок: психолог объяснил, почему опасно доедать порцию до конца

«У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство, — пояснил психолог Денис Долгов в интервью радио Sputnik. — Человек вроде поел, у него возникло чувство насыщения, ему в принципе уже больше ничего не нужно, а он продолжает есть, потому что привык доедать все из тарелки. Рефлекторно центр голода возбуждается повторно, причем сильнее, чем в предыдущий раз, человек еще и добавку берет, и это приводит к перееданию».