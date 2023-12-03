Общество чистых тарелок: психолог объяснил, почему опасно доедать порцию до конца

Многие взрослые чувствуют себя некомфортно, если на тарелке остается еда. Кто-то считает, что нельзя обесценивать труд повара, кто-то помнит, как его в детстве заставляли доедать, да еще и упрекали — мол, где-то дети голодают, а ты нос воротишь. К тому же еду нельзя выбрасывать, это тоже знают многие.
Какой бы ни была причина, последствия будут самыми негативными. Такая установка приводит к расстройству пищевого поведения, а следом — к ожирению и другим нарушениям здоровья.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство, —
Избавиться от вредной привычки можно, если научиться соблюдать базовый закон: есть до насыщения. Чувствуете, что наелись, все, стоп. И не важно, сколько еще еды в тарелке. Уберите остатки в холодильник, доедите потом. Главное — не видеть еду, не чувствовать ее аромат, чтобы поставить на паузу процесс выработки дофамина.
При этом надо есть медленно и сосредоточенно, чтобы не пропустить нужный момент.
Кстати, ранее Денис Долгов рассказал, как вести себя во время застолий, когда вокруг много еды и сложно перестать все время что-то жевать.
«Если у вас нет возможности завершить прием пищи и покинуть стол, можно прикрыть тарелку салфеткой или просто отодвинуть ее от себя. Такой простой способ поможет не переедать и не набрать лишний вес».