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Общество чистых тарелок: психолог объяснил, почему опасно доедать порцию до конца

Родителям, действующим по принципу: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь», стоит пересмотреть свои правила воспитания.

3 декабря 20232
Общество чистых тарелок: психолог объяснил, почему опасно доедать порцию до конца

Многие взрослые чувствуют себя некомфортно, если на тарелке остается еда. Кто-то считает, что нельзя обесценивать труд повара, кто-то помнит, как его в детстве заставляли доедать, да еще и упрекали — мол, где-то дети голодают, а ты нос воротишь. К тому же еду нельзя выбрасывать, это тоже знают многие.

Какой бы ни была причина, последствия будут самыми негативными. Такая установка приводит к расстройству пищевого поведения, а следом — к ожирению и другим нарушениям здоровья.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

«У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство, — пояснил психолог Денис Долгов в интервью радио Sputnik. — Человек вроде поел, у него возникло чувство насыщения, ему в принципе уже больше ничего не нужно, а он продолжает есть, потому что привык доедать все из тарелки. Рефлекторно центр голода возбуждается повторно, причем сильнее, чем в предыдущий раз, человек еще и добавку берет, и это приводит к перееданию».

Избавиться от вредной привычки можно, если научиться соблюдать базовый закон: есть до насыщения. Чувствуете, что наелись, все, стоп. И не важно, сколько еще еды в тарелке. Уберите остатки в холодильник, доедите потом. Главное — не видеть еду, не чувствовать ее аромат, чтобы поставить на паузу процесс выработки дофамина.

При этом надо есть медленно и сосредоточенно, чтобы не пропустить нужный момент.

Кстати, ранее Денис Долгов рассказал, как вести себя во время застолий, когда вокруг много еды и сложно перестать все время что-то жевать.

«Если у вас нет возможности завершить прием пищи и покинуть стол, можно прикрыть тарелку салфеткой или просто отодвинуть ее от себя. Такой простой способ поможет не переедать и не набрать лишний вес».

Автор текста:Ирина Себелева
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