Психолог Долгов объяснил, почему нельзя заставлять ребенка доедать

«Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь». Многие из нас слышали эту фразу в детстве очень часто.
В чем ее опасность? Почему не стоит заставлять своего ребенка доедать все, что он видит на тарелке? На этот вопрос в своем
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Психолог вспомнил один из рассказов о Ленине, который часто слышали дети в советские годы. В одном из них Владимир Ильич пришел в гости к семье с детьми и там увидел, что дети не доедают и оставляют часть пищи на тарелке. Тогда он предложил им вступить в «общество чистых тарелок» и таким способом решил проблему.
Даже в наши дни родители нередко принуждают детей доедать до конца и запрещают оставлять что-то на тарелке. Происходит это по разным причинам: кто-то не хочет выкидывать остатки, кто-то боится, что ребенок останется голодным. Однако Долгов призывает мам, пап, бабушек и дедушек перестать так делать. Иначе есть риск проложить дорогу к формированию расстройств пищевого поведения.
Кстати, взрослым тоже не стоит заставлять себя доедать. Лучше ориентироваться на чувство голода и доверять своим ощущениям. Не стоит устраивать прием пищи, если вы неголодны, и не стоит продолжать есть, если уже сыты.
Что делать во время застолий? Если у вас нет возможности завершить прием пищи и покинуть стол, можно прикрыть тарелку салфеткой или просто отодвинуть ее от себя. Такой простой способ поможет не переедать и не набрать лишний вес.
Когда вы уносите еду из поля зрения, вы ставите на паузу процесс выработки гормона дофамина, который как раз провоцирует аппетит. Мозг человека воспринимает еду как вознаграждение, но лишь когда видит ее и чувствует аромат. Сытым людям запах еды уже не кажется таким заманчивым, а вот глаза все еще продолжают передавать информацию о вкусной пище в мозг. И происходит это неосознанно, даже если вы совсем этого не хотите.
Поэтому иногда вместо того, чтобы тренировать силу воли, достаточно просто убрать еду от себя, и переедать уже не захочется. Главное — забыть как страшный сон стереотипы, что любое блюдо нужно обязательно доедать до последнего кусочка. Продолжение приема пищи заставляет снова работать центр голода и становится причиной переедания.
Кстати
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