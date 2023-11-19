Психолог Долгов объяснил, почему нельзя заставлять ребенка доедать

Когда вы уносите еду из поля зрения, вы ставите на паузу процесс выработки гормона дофамина, который как раз провоцирует аппетит. Мозг человека воспринимает еду как вознаграждение, но лишь когда видит ее и чувствует аромат. Сытым людям запах еды уже не кажется таким заманчивым, а вот глаза все еще продолжают передавать информацию о вкусной пище в мозг. И происходит это неосознанно, даже если вы совсем этого не хотите.