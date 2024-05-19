Обгрызенные ногти — это не только некрасиво, но и достаточно больно: мелкие ранки на пальцах могут доставлять много дискомфорта. По словам психолога Елены Митрохиной, причины этой вредной привычки скрываются в нашей голове.
Разберемся, откуда вообще берется желание сгрызать ноготь под корень и как перестать так делать.
Практический психолог
Погрыз ногти — и больше не волнуешься
Привычка грызть ногти, известная как онихофагия, обычно появляется в детстве или подростковом возрасте. Нередко мы используем ее в качестве инструмента для борьбы с эмоциональным дискомфортом.
Вы действительно можете успокоиться здесь и сейчас после того, как покусаете ногти. Однако это лишь временное решение проблемы. Кроме того, привычка грызть ногти может вредить вашей коже. Поэтому лучше искать другие способы справляться со стрессом и тревогой.
Чтобы победить вредную привычку, очень важно понять, почему именно вы вновь и вновь продолжаете обгрызать пальцы.
Наиболее распространенные причины, из-за которых люди грызут ногти
Стресс и тревога
Вредная привычка может служить формой саморегуляции в ответ на эмоциональное напряжение.
Нервное возбуждение
Некоторые люди могут грызть ногти в состоянии нервного возбуждения или беспокойства, чтобы высвободить накопившееся напряжение.
Скука
Иногда люди начинают грызть ногти просто из-за скуки, пытаясь так занять свободное время.
Плохие привычки
Если вы привыкли с детства откусывать заусенцы и подгрызать ногти, длительное повторение действия могло привести к формированию привычки.
Психологические причины
В некоторых случаях привычка грызть ногти — симптом психологических проблем: повышенной тревожности, низкой самооценки или склонности к перфекционизму.
Недостаток навыков релаксации
Порой люди просто не умеют отдыхать и расслабляться. В итоге они грызут ногти, привычка работает для них как единственный способ справляться с напряжением и усталостью.
Почему вам нужно остановиться
В детстве родители часто ругают детишек, которые грызут ногти. Но почему взрослому человеку тоже нужно обязательно отказаться от этой привычки?
Есть несколько важных причин.
Вы рискуете повредить ногтевую пластину. Со временем она может стать более ломкой, что приведет к трещинам и сломанным ногтям.
Постоянный контакт рта с грязными руками может увеличить риск заражения различными бактериями, вирусами, грибками.
Обгрызенные ногти могут портить внешний вид ваших рук, что будет влиять на самооценку и уверенность в себе.
Ногти должны защищать ваши пальцы от травм и инфекций. Однако слишком короткие и обкусанные ногти могут не справляться с этой задачей.
В быту мы часто используем ногти для того, чтобы схватить что-то. Вредная привычка может помешать нормально использовать руки.
Кроме того, привычка грызть ногти может быть опасной и для вашей психики. Пока вы успокаиваете себя таким способом и игнорируете собственное психологическое состояние, тревога и зашкаливающий стресс никуда не денутся.
Как отказаться от вредной привычки
Вредные привычки вырабатываются годами, поэтому и на отказ от них требуется определенное время. Будьте терпеливы и следуйте следующим советам.
Узнайте свои индивидуальные триггеры. Обратите внимание на ситуации или эмоции, которые могут приводить к тому, что вы начинаете грызть ногти. Это поможет вам понять, какие конкретные события толкают вас к вредной привычке.
Используйте заменитель. Попробуйте найти другие способы справляться с негативными эмоциями или стрессом. Например, можно использовать жевательные камни, игрушки или другие методы релаксации.
Заведите новые привычки. Замените привычку грызть ногти более полезными ритуалами. Попробуйте каждый раз, когда вам захочется покусать ноготь, использовать пилочку, ногтевой ножичек, наносить лак или крем для рук.
Осознание и мотивация. Поставьте перед собой цель прекратить грызть ногти и постоянно напоминайте себе о ее важности. Осознание негативных последствий привычки может также помочь изменить ваше поведение.
Используйте специальные лаки для ногтей. Существуют специальные лаки, которые имеют горький вкус. Они помогут вам избежать желания грызть ногти.
Носите перчатки или напальчники. Если вы часто находитесь в общественных местах, где грызть ногти может быть неприемлемо (например, на работе), носите перчатки или напальчники.
Регулярно делайте маникюр. Ухоженные ногти могут помочь вам сохранять мотивацию не грызть их.
При необходимости обратитесь к психологу или терапевту, чтобы разобраться в глубинных причинах поведения и получить поддержку и профессиональную помощь.
Помните, что победа над устоявшейся привычкой требует времени, терпения и усилий. Однако вы в силах справиться с ней. Не вините себя за возможные рецидивы на пути к изменениям. Сорвались — продолжайте бороться.
Поддерживайте позитивный настрой и ставьте перед собой маленькие промежуточные цели на пути к главной.
Помните, что каждый человек уникален, и то, что может сработать для одного, может не подойти другому. Экспериментируйте с различными методиками и подходами, чтобы найти тот, который наилучшим образом подходит именно вам.