Наиболее распространенные причины, из-за которых люди грызут ногти

Стресс и тревога

Вредная привычка может служить формой саморегуляции в ответ на эмоциональное напряжение.

Нервное возбуждение

Некоторые люди могут грызть ногти в состоянии нервного возбуждения или беспокойства, чтобы высвободить накопившееся напряжение.

Скука

Иногда люди начинают грызть ногти просто из-за скуки, пытаясь так занять свободное время.

Плохие привычки

Если вы привыкли с детства откусывать заусенцы и подгрызать ногти, длительное повторение действия могло привести к формированию привычки.

Психологические причины

В некоторых случаях привычка грызть ногти — симптом психологических проблем: повышенной тревожности, низкой самооценки или склонности к перфекционизму.

Недостаток навыков релаксации

Порой люди просто не умеют отдыхать и расслабляться. В итоге они грызут ногти, привычка работает для них как единственный способ справляться с напряжением и усталостью.