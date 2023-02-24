Многие люди делятся опытом в соцсетях — «бросил курить и набрал вес», «стал есть больше, что делать?». Неужели это удел всех бывших курильщиков — прибавлять в весе после отказа от вредной привычки? По данным статистики люди, отказывающиеся от сигарет, действительно набирают в весе в ближайшие 2–3 года после прекращения вредной привычки.

Но сразу оговоримся: набор массы очень небольшой, не более 2 кг у мужчин и примерно 3 кг — у женщин. Конечно, важно следить за своим здоровьем и питанием и не заменять одну вредную привычку другой — перееданием. Подробнее о контроле за весом «Доктор Питер» поговорил с Екатериной Корсевой, врачом терапевтом, нефрологом, диетологом «СМ-Клиники».