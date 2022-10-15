Курение необратимо повреждает ваши легкие, повышает риск развития рака и других тяжелых заболеваний — это неоспоримый факт. Но уже после несколько часов без сигареты вы почувствуете себя намного лучше (хотя и немного нервно).

Через 20 минут

Если измерить пульс сразу после того, как вы затушили сигарету, и спустя 20 минут, окажется, что во втором случае показатели ниже. Дело в том, что никотин, стимулируя выброс адреналина, увеличивает частоту сердечных сокращений.

Через час

Снижается кровяное давление.

— Как правило, курильщики сталкиваются с гипертонией, — говорит нарколог Луиза Росс. — Это несет дополнительные риски для людей с диабетом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но в течение часа после последней сигареты давление начнет нормализоваться.

8 часов

Кровь снова насыщается кислородом в достаточно объеме. Уровень угарного газа в ней снизится вдвое.

Эксперты объясняют: когда вы курите, окись углерода заменяет в вашей крови кислород, необходимый всем клеткам и тканям. В итоге сердце начинает работать интенсивнее, и это может привести к инсульту или сердечным заболеваниям.

48 часов

Прекрасно, если вы продержались уже 2 дня. Съешьте на завтрак бутерброд с сыром, и вы удивитесь, насколько он стал вкусным!

К этому моменту ваш организм уже очистился от угарного газа и легкие начали освобождаться от слизи. Восстанавливаются вкус и обоняние — но процесс будет небыстрым, потому что курение повреждает обонятельные нервы.

Побочный эффект: есть риск, что вам придется обновить гардероб, потому что вы начнете чувствовать запах сигарет, въевшийся в одежду. И поймете, что его не перебить никакими стирками. Представьте, что все это время ощущали люди рядом с вами?