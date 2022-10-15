Курение необратимо повреждает ваши легкие, повышает риск развития рака и других тяжелых заболеваний — это неоспоримый факт. Но уже после несколько часов без сигареты вы почувствуете себя намного лучше (хотя и немного нервно).
Через 20 минут
Если измерить пульс сразу после того, как вы затушили сигарету, и спустя 20 минут, окажется, что во втором случае показатели ниже. Дело в том, что никотин, стимулируя выброс адреналина, увеличивает частоту сердечных сокращений.
Через час
Снижается кровяное давление.
— Как правило, курильщики сталкиваются с гипертонией, —
8 часов
Кровь снова насыщается кислородом в достаточно объеме. Уровень угарного газа в ней снизится вдвое.
Эксперты объясняют: когда вы курите, окись углерода заменяет в вашей крови кислород, необходимый всем клеткам и тканям. В итоге сердце начинает работать интенсивнее, и это может привести к инсульту или сердечным заболеваниям.
48 часов
Прекрасно, если вы продержались уже 2 дня. Съешьте на завтрак бутерброд с сыром, и вы удивитесь, насколько он стал вкусным!
К этому моменту ваш организм уже очистился от угарного газа и легкие начали освобождаться от слизи. Восстанавливаются вкус и обоняние — но процесс будет небыстрым, потому что курение повреждает обонятельные нервы.
Побочный эффект: есть риск, что вам придется обновить гардероб, потому что вы начнете чувствовать запах сигарет, въевшийся в одежду. И поймете, что его не перебить никакими стирками. Представьте, что все это время ощущали люди рядом с вами?
72 часа
Вам станет легче дышать — это значит, что расслабляются бронхи, которые, скорее всего, были раздражены сигаретным дымом. Вы чувствуете себя энергичнее благодаря тому, что кровь насыщена кислородом.
— Скорее всего, снизится одышка, — говорит Луиза Росс. — Человек поймет, что ему стало легче подниматься по лестнице, он меньше задыхается.
2 недели
На этом этапе улучшается кровообращение, потому что в организм перестают поступать химические вещества, которые делают стенки артерий «липкими». С ними в крови образуются комки и сгустки, которые закупоривают артерии и уменьшают пространство для нормального кровотока. У курильщика это может привести к сердечному приступу.
— Угарный газ повреждает эндотелий — это клетки, которые выстилают внутреннюю часть кровеносных сосудов, — объясняет член исследовательской группы по изучению последствий воздействия на организм табака и алкоголя доктор Лион Шахаб. — Если бросить курить, показатели улучшатся — это было
3 месяца
Функция ваших легких улучшилась на 10% по сравнению с «сигаретным» периодом жизни. Уровень окиси углерода в крови уже снизился вдвое. Ослабевают кашель и хрипы, вызванные годами курения, становится меньше проблем с дыханием.
Кстати, у некоторых людей, наоборот, появляется кашель, когда они бросают курить. Эксперты призывают не волноваться: это значит, что легкие работают и стараются очиститься от последствий вредной привычки. Со временем этот кашель должен пройти.
1 год
Если вы на протяжении 12 месяцев ни разу не закурили, во-первых, поздравляем, вы — большой молодец! Во-вторых, риск инфаркта у вас снизился вдвое, так же как и риск других сердечных заболеваний.
10 лет
Сейчас у вас вдвое меньше риск умереть от рака легких, чем 10 лет назад. Представьте себе, сейчас в вашем организме нет как минимум 5 тысяч разных вредных химических веществ, которые выделяют сигареты.
— Конечно, мы не можем обещать, что после 10 лет без сигарет у человека вообще не будет риска онкологии, — говорит Луиза Росс. — Это зависит от того, сколько человек курил раньше, какие есть другие заболевания. Но одно из