— Позвоночник человека не предназначен для того, чтобы проводить длительное время в сидячем положении. Человеческий позвоночник напоминает букву S, однако во время сидения естественная для позвоночника S-форма превращается в С, что почти блокирует мышцы пресса и спины, которые поддерживают тело. Вы сутулитесь, а косые и боковые мышцы ослабевают и становятся неспособными поддерживать тело, усиливается давление на межпозвоночные диски, — объяснил специалист в своем телеграм-канале.

Однако это не единственная и не самая страшная проблема, к которой приводит привычка садиться везде, где только можно. К примеру, по словам Марка Гадзияна, сидение всего лишь в течение часа способно сократить продолжительность жизни на две минуты — посчитайте, сколько их наберется только за один рабочий день. А за неделю.

Доктор назвал еще 4 опасных последствия сидячего образа жизни: