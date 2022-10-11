По словам хирурга-уролога, онкоуролога Марка Гадзияна, если вы устали и хотите отдохнуть, лучше не садитесь, тем более нога на ногу — если есть возможность, выбирайте положение лежа. В нынешние времена мы и так слишком много сидим — на работе, учебе, в транспорте, кафе. Между тем, по словам врача, сидение больше 10 часов в сутки фактически вызывает больше проблем со здоровьем, чем курение.
— Позвоночник человека не предназначен для того, чтобы проводить длительное время в сидячем положении. Человеческий позвоночник напоминает букву S, однако во время сидения естественная для позвоночника S-форма превращается в С, что почти блокирует мышцы пресса и спины, которые поддерживают тело. Вы сутулитесь, а косые и боковые мышцы ослабевают и становятся неспособными поддерживать тело, усиливается давление на межпозвоночные диски, — объяснил специалист в своем телеграм-канале.
Однако это не единственная и не самая страшная проблема, к которой приводит привычка садиться везде, где только можно. К примеру, по словам Марка Гадзияна, сидение всего лишь в течение часа способно сократить продолжительность жизни на две минуты — посчитайте, сколько их наберется только за один рабочий день. А за неделю.
Доктор назвал еще 4 опасных последствия сидячего образа жизни:
При сидении более 4-х часов в день растут риски хронических заболеваний — сердца и сосудов, гипертонии, остеопороза (хрупкость костей — прим. ред.) и даже рака.
Частое положение сидя вызывает застой крови и жидкостей в ногах, а это прямой риск образования тромбов. Если вы любите посидеть нога на ногу, риски вырастают — такая поза еще больше затрудняет кровоток.
Для женщин малоподвижность также чревата ожирением бедер и целлюлитом, для мужчин — заболеваниями простаты.
Если вы сидите более 11 часов в день, ваши риски умереть в ближайшие три года вырастают аж на 40 процентов по сравнению с теми, кто сидит меньше вас. К такому выводу, по словам онкоуролога, пришли австралийские ученые в своих исследованиях.
Самая вредная рабочая привычка
Недавно выяснилось, что самой частой вредной привычкой, которую получают из-за работы, многие считают рабочий стресс. Как показало исследование сервиса по поиску работы hh.ru, которое проводилось этим летом, 55 процентов жителей СЗФО рассказали, что из-за работы постоянно накручивают себя и нервничают даже дома. По словам социологов, это самый высокий показатель по стране — в среднем в РФ он достигает 40 %.
На втором месте в списке самых вредных привычек, полученных на работе, опрошенные назвали нарушение режима сна. И только на третьем — недостаток активности, на который пожаловались 38 процентов респондентов.
Сидим по 9 часов, активно двигаемся от силы 40 минут
Как ранее рассказывала врач-терапевт, гематолог Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербург Галина Кузнецова, по данным статистики, большинство людей сидят в течение дня более 9 часов, а двигаются не более 5-6 часов. Причем это малоинтенсивные движения, которые мало влияют на общее состояние и метаболизм. Та активность, которую можно считать позитивной и влиятельной, за сутки едва ли достигает у большинства 30-40 минут.
Так, к примеру, в течение первого часа после того, как вы замерли перед монитором в неподвижной позе, передача электрических импульсов в мышцы ног резко снижается. Расход калорий в организме тоже падает на 15 %, а далее, если продолжите сидеть, — еще сильнее. Уровень ферментов, которые расщепляют жиры, снижается на 90 %.
Через два часа сидения на стуле или неподвижного лежания уровень хорошего холестерина снижается на 20 %.