Считают его так: количество сигарет, которое человек выкуривает за день, нужно умножить на общий стаж курения в годах и поделить на 20. Если вы на время бросали курить, учитывать перерывы нужно только в случае, если они длились больше года. За количество сигарет нужно принять или число, которое вы выкуриваете сейчас, либо максимум за все время курения.

Если получившееся число больше 10, значит, у вас высокий риск столкнуться с хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, такой индекс курения может свидетельствовать о большом риске для вашего сердца. Поэтому с таким индексом лучше бежать на прием к пульмонологу — и бросать курить.



Однако даже если ваш индекс курения оказался сравнительно низким, расслабляться все равно не стоит. Даже в таком случае вы рискуете заработать хронический бронхит, повышенное давление и другие серьезные проблемы со здоровьем. Так что задуматься о том, чтобы бросить курить, все равно стоит.

Какие симптомы свидетельствуют, что курильщику срочно нужно обратиться к врачу, даже если его индекс курения не так уж и высок? Фаррахов рекомендует обратить внимание на:

эпизодический кашель без простуды;

отделение мокроты в любом количестве;

непривычное чувство одышки.

Кстати

Не так давно ученые выяснили: курение не просто убивает наше здоровье, оно еще и делает более одиноким. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.