Вряд ли вы не слышали о том, как сильно сигареты вредят здоровью. Парадокс, но ни многочисленные доводы врачей, ни страшные картинки на пачках с табаком не пугают закоренелых курильщиков.
Можно ли как-то измерить тот вред, что вы уже успели нанести себе из-за пагубной привычки? Подробно об этом рассказывает
По словам Фаррахова, у медиков есть несколько обследований, которые дают возможность относительно точно установить степень поражения легких, сердца и сосудов. Однако для такого обследования придется или ловить номерки в районной поликлинике, или выкладывать деньги у частных специалистов.
Впрочем, есть способ, с помощью которого оценить урон от сигарет сможет абсолютно любой человек без медицинского образования, — индекс курения.
Считают его так: количество сигарет, которое человек выкуривает за день, нужно умножить на общий стаж курения в годах и поделить на 20. Если вы на время бросали курить, учитывать перерывы нужно только в случае, если они длились больше года. За количество сигарет нужно принять или число, которое вы выкуриваете сейчас, либо максимум за все время курения.
Если получившееся число больше 10, значит, у вас высокий риск столкнуться с хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, такой индекс курения может свидетельствовать о большом риске для вашего сердца. Поэтому с таким индексом лучше бежать на прием к пульмонологу — и бросать курить.
Однако даже если ваш индекс курения оказался сравнительно низким, расслабляться все равно не стоит. Даже в таком случае вы рискуете заработать хронический бронхит, повышенное давление и другие серьезные проблемы со здоровьем. Так что задуматься о том, чтобы бросить курить, все равно стоит.
Какие симптомы свидетельствуют, что курильщику срочно нужно обратиться к врачу, даже если его индекс курения не так уж и высок? Фаррахов рекомендует обратить внимание на:
эпизодический кашель без простуды;
отделение мокроты в любом количестве;
непривычное чувство одышки.
Кстати
Не так давно ученые выяснили: курение не просто убивает наше здоровье, оно еще и делает более одиноким. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.