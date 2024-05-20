Полезный салат с собственной грядки: как сажать укроп, петрушку и базилик

Зелень не только помогает разнообразить вкус блюд, но еще и укрепляет наше здоровье. Поэтому посадить разные травы для салата обычно хотят даже люди, которые не планируют заводить большой огород на дачном участке.
Однако, чтобы получить вкусную и сочную зелень, сажать ее нужно с умом. Разберемся, какие есть нюансы по уходу за «зеленушкой».
Ищем правильное место
Перед посадкой нужно выбрать участок для зелени. У разных растений требования к этому вопросу будут отличаться. Например, базилик хорошо чувствует себя в солнечных зонах.
А вот укроп и петрушка могут страдать из-за жары, так что их стоит сажать в более темных местах. Полутень подойдет для листового сельдерея и шпината.
Как вырастить базилик
Чтобы базилик прижился, его лучше выращивать через рассаду — растению понадобится время, чтобы взойти в тепле и окрепнуть. Сажать зелень лучше в мае, чтобы в июне можно было пересаживать в открытый грунт.
По словам агронома Людмилы Шубиной, глубина посева должна быть примерно 1 см, расстояние между рядами — 5 см.
Базилик любит обильный полив, так что следите, чтобы земля не была сухой. За неделю зелень придется поливать 2 раза, а в жаркую погоду — 3.
Цвет растения зависит от сорта, так что выбирайте на свой вкус.
Как сажать петрушку и укроп
Укроп склонен к тому, чтобы буквально захватить ваш огород. Это неприхотливое растение может не сразу взойти, однако порой достаточно просто подождать.
Бороздки между укропом и петрушкой нужно делать глубиной 1-2 см. Расстояние между рядками лучше делать побольше — примерно 20-25 см. Тогда ваш урожай будет пышным и обильным.
Петрушка и укроп тоже любят влагу. Поливать их опытные дачники советуют не меньше двух раз в неделю, а в жаркую погоду — еще чаще.
Как ухаживать за чабрецом
Самое солнечное и сухое место на участке можно смело отдать тимьяну, или чабрецу. В диких условиях это растение растет в засушливых местах, так что часто поливать его не нужно, пишет издание NGS.
Перед тем как высадить тимьян, в грунт нужно будет добавить песка. Сажать траву лучше поверхностно, не глубже 0,5 см. Прорастет чабрец только через 10-14 дней — придется набраться терпения.
Растим шпинат
Шпинат прорастает очень быстро и не боится внезапных весенних заморозков: растение вполне способно выдержать понижение температуры до плюс 10-15 градусов.
Семена лучше сажать на глубину 1-2 см, расстояние между бороздками необходимо оставить как минимум 15 см. Место для грядок лучше выбрать в полутени, не под прямыми солнечными лучами.